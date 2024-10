Pellegrini je podľa SaS spoluzodpovedný za historicky najväčšie zdražovanie na Slovensku, KDH mrzí nedostatok jeho politickej odvahy (video)

Transakčná daň

Vplyv na zdravotníctvo

Holečková je sklamaná

Kritika zo strany KDH

18.10.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje prezidenta Petra Pellegriniho za podpísanie konsolidačného balíčka. Podľa SaS sa týmto krokom stal spoluzodpovedným za historicky najväčšie zdražovanie na Slovensku, ktoré čaká obyvateľov.„Prezident Pellegrini dnes totálne skritizoval Ficove konsolidačné peklo, no napriek tomu absurdne podpísal zákon," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Poukázal pritom na kritiku transakčnej dane, ktorá podľa prezidenta poškodí občanov, firmy a charity. SaS upozornila, že transakčná daň, ktorú Pellegrini podpísal, bude mať negatívny dopad na slovenských podnikateľov a celú ekonomiku.„Mal ju vetovať, a nie ju podpísať," dodal Gröhling. Podpredseda SaS Marián Viskupič upozornil, že táto daň zníži konkurencieschopnosť slovenských produktov a zvýši ceny, čo poškodí aj neziskový sektor.„Prezident nepočúval volania odborárov ani zamestnávateľov. Tí tvrdili, že presne táto daň zabrzdí ekonomický rast na Slovensku a razantne zvýši ceny všetkého v obchodoch. Vďaka nej sa vytvoria nespravodlivé podmienky pre malých podnikateľov, zdražejú domáce produkty," vysvetlil Viskupič. Tomáš Szalay tiež varoval, že dopad na sektor zdravotníctva bude vo výške 30 miliónov eur ročne. Podľa neho rokovania ministra zdravotníctva Kamila Šaška so zdravotníkmi nepriniesli potrebné systémové zmeny a návrh štátneho rozpočtu situáciu v zdravotníctve ešte zhorší.„Konsolidačný balíček nie je posledná kvapka, ale až návrh štátneho rozpočtu bude posledný klinec do rakvy zdravotníctva na Slovensku," uzavrel Szalay.Nezaradená poslankyňa Martina Holečková vyjadrila ostrú kritiku voči Petrovi Pellegrinimu a strane Hlas za neplnenie predvolebných sľubov. Podľa Holečkovej Pellegrini „nie je schopný postaviť sa Robertovi Ficovi" a vyjadrila sklamanie.Poukázala na to, že pred voľbami sľubovali občanom, že konsolidácia sa ich nedotkne a životná úroveň sa nezníži. Realita však podľa nej ukazuje opak, keďže prezident podpísal konsolidačný balíček, ktorý okrem iného obmedzuje daňový bonus na dieťa a zvyšuje dane.Poslankyňa varovala, že na tieto skutky vlády doplatia najmä najchudobnejší občania, pre ktorých podľa nej Smer , Hlas a SNS , ako aj prezident Pellegrini, za rok neurobili nič. Kresťanských demokratov mrzí, že prezident Peter Pellegrini neprejavil dostatok politickej odvahy a balíček zákonov podpísal a hneď druhým dychom vyzval vládu, aby pracovala na jeho nedostatkoch, ktoré boli spôsobené skráteným legislatívnym konaním (SLK).V reakcii na podpísanie konsolidačného balíčka prezidentom to uviedol podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas „Sám prezident si uvedomuje, že SLK nebolo v poriadku a samotný zákon obsahuje mnoho chýb a nedostatkov. Je paradoxom v právnom štáte, že to musí konštatovať prezident bez toho, aby nevyužil svoje právo veta a nevrátil zákon späť do Národnej rady SR . Rovnako sú zarážajúce jeho slová o transakčnej dani, ktorá je neobvyklá pre iné krajiny a bude otravovať podnikateľské prostredie," dodal Karas s poľutovaním, že tieto svoje vyhlásenia Pellegrini nepotvrdil aj reálnymi politickými činmi.