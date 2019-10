Pellegrini je sklamaný postojom EÚ ku Skopje a Tirane

Na snímke predseda vlády Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 18. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok po skončení dvojdňového summitu EÚ uviedol, že hlavy vlád a štátov urobili chybu, keď nedospeli k dohode o otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Rovnaký názor v Bruseli predostrel aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Sklamanie z tohto konkrétneho bodu rokovaní lídrov EÚ netajil ani predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Exekutíva EÚ navrhla členským štátom začať rokovania s Albáncami a Macedónčanmi.povedal Tusk pred novinármi s odkazom na neúspešné nočné rokovania, keď niektoré členské krajiny - pod vedením Francúzska - odmietli začiatok rokovaní o členstve s dvoma západobalkánskymi štátmi.priznal a dodal, že ak obe kandidátske krajiny zložili potrebné "skúšky" požadované Úniou, niektorí členovia EÚ svojenezvládli.Francúzsko malo ako jediné výhrady voči Tirane aj Skopje, kým proti šanciam Albánska boli aj Dánsko a Holandsko.opísal situáciu premiér.Dodal, že obe krajiny splnili podmienky pre otvorenie prístupových kapitol a neschopnosť nájsť dohodu je zároveň aj zlyhaním pri plnení už daných sľubov. Pripomenul, že Severné Macedónsko bolo ochotné zmeniť názov krajiny aj v očakávaní vstupenky pre členstvo v EÚ.Za menšie pozitívum vníma Pellegrini aspoň to, že je ochota lídrov vrátiť sa k tejto téme ešte pred budúcoročným summitom EÚ o rozširovaní v Záhrebe, ktorý na jar 2020 pripraví chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ.upozornil. Nemalé aktivity v tomto priestore vyvíja aj Čína a Spojené štáty majú dvoch osobitných vyslancov pre západný Balkán.Premiér spresnil, že v mene SR "na summite za to, aby Únia bola pozitívna voči Skopje a Tirane, a dodal, že chce vyslať jasný signál, že obe krajiny sa môžu spoľahnúť na podporu Slovenska a krajín V4, ktoré boli za prístupové rokovania.Pellegrini zároveň vyjadril nádej, že do záhrebského summitu sa podarí presvedčiť aj zatiaľ skeptické krajiny, už aj preto, že samotné otvorenie prístupových kapitol automaticky neznamená okamžité prijatie kandidátskych krajín a okamžité rozšírenie Únie.