Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 1.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tatiana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. februára 2026

Pellegrini kritizuje vládu Roberta Fica za blokovanie návrhov opozície a zneužívanie rokovacieho poriadku


Tagy: Dezinformácie Odvolávanie Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Rokovací poriadok vakcíny

Prezident Peter Pellegrini kritizoval vládu Roberta Fica za to, že v parlamente odsúva návrhy opozície na odvolávanie ministrov a hlasovania ...



Zdieľať
678518c9dedb9074488151 676x451 1.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini kritizoval vládu Roberta Fica za to, že v parlamente odsúva návrhy opozície na odvolávanie ministrov a hlasovania o dôvere vlády. V diskusnej relácii Politika 24 uviedol, že v demokratickej krajine má opozícia plné právo iniciovať takéto hlasovania.

Zneužívanie rokovacieho poriadku


Podľa prezidenta bolo tiež chybou nepožiadať parlament o dôveru v súvislosti so sankčnou hranicou dlhovej brzdy. Vyvstáva podľa neho otázka, či koalícia nemá obavu, že v skutočnosti nedisponuje dostatočnou väčšinou a hlasovania by pre ňu mohli dopadnúť nepriaznivo. Zároveň sa pýtal, ako by sa k podobnému postupu stavali tí, ktorí ho dnes odmietajú, ak by sa politické roly vymenili.



Keď sa tohto inštitútu zbavíte, prestane existovať. Ak pritom ústavný zákon hovorí, že vláda má bezodkladne požiadať o dôveru, tak si myslím, že vláda to mohla už dávno spraviť, napríklad pri zákone o štátnom rozpočte,“ uviedol.



Niektoré návrhy na odvolávanie ministrov a vlády čakajú na prerokovanie v parlamente viac ako rok. Pellegrini zdôraznil, že ak má vláda väčšinu, nemala by podľa neho zneužívať rokovací poriadok. „Mala by sa postaviť pred parlament, vypočuť si kritiku, ktorá k tomu patrí a následne odmietnuť odvolávania a vysloviť vláde dôveru,“ dodal s tým, že v prípade, že má koalícia väčšinu ide o formalitu.



Vakcíny a dezinformácie


Prezident sa v relácii vyjadril aj k téme vakcín a dezinformácií. Zdôraznil, že stojí jednoznačne na strane vedy, a to, že vláda nevzala na vedomie správu Slovenskej akadémie vied (SAV) k vakcínam, vníma skôr ako „politickú taktiku než popieranie odbornosti SAV“. Pellegrini naopak ocenil, že SAV má spolupracovať na strategickom projekte Vízia Slovensko 2040.

„Slovensko potrebuje víziu a priority. Vítam preto, že SAV bola poverená vypracovaním tejto stratégie, o ktorej by mala byť široká diskusia a určila priority, ktoré sú nespochybniteľné napriek celým politickým spektrom. Preto by mala prejsť diskusiou v parlamente a byť schválená širokým konsenzom, aby ju každá vláda nespochybňovala a neprispôsobovala si ju,“ uviedol prezident.

Zároveň potvrdil, že je pripravený podpísať aj vládnu novelu rokovacieho poriadku. Podľa Pellegriniho má parlament právo na samoreguláciu, najprv je však podľa prezidenta nutné riešiť priority vlády a nie rokovací poriadok, ktorý nadobudne účinnosť až v polovici mája. „Týmto koalícia ukazuje poradie svojich priorít. Ja by som možno vyriešil najpálčivejšie zákony ministrov a potom nechal kľudne dvojtýždennú debatu na tejto schôdzi,“ povedala hlava štátu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini kritizuje vládu Roberta Fica za blokovanie návrhov opozície a zneužívanie rokovacieho poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dezinformácie Odvolávanie Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Rokovací poriadok vakcíny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súdny proces v kauze Mýtnik bude pokračovať záverečnými rečami obžalovaných
<< predchádzajúci článok
Lajčák zlyhal v komunikácii, podľa Danka mohlo dôjsť k zahraničnému ovplyvňovaniu. Vyšetrovanie by sa malo začať aj na Slovensku, tvrdí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 