Pellegrini kritizuje vznik strán ako húb po daždi: Ak sa má zmeniť volebný systém, musí to byť po širokej diskusii

29.6.2025 (SITA.sk) - Politické strany vznikajú na Slovensku ako huby po daždi, myslí si prezident Peter Pellegrini . Uviedol to v relácii V politike v televízii Ta3 na margo premiérových výrokov o možných zmenách volebného systému. Na Slovensku je podľa hlavy štátu dosť ľudí, ktorí sa rozhodnú, že namiesto toho, aby vstúpili do nejakej strany, si založia vlastnú.Zdôraznil však, že ak sa má zmeniť volebný systém, musí prebehnúť rozsiahla diskusia, spoločenská aj politická. Nová legislatíva by podľa neho nemala obmedziť demokratické princípy. Prízvukoval tiež, že zmena nesmie byť prijatá pokútne tak, že ju prinesie jeden poslanec do parlamentu.„To by som už namietal aj ja," zdôraznil Pellegrini. Bloky strán by podľa prezidenta nemali vznikať z donútenia, ale preto, že majú spoločné názory. Ak by to malo byť len na základe zákona, tak si Pellegrini nie je istý, že je to dobré riešenie.