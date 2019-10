Pellegrini: Lídri EÚ odsúdili aktivity Turecka vo vodách Cypru

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. októbra (TASR) - Lídri Európskej únie v piatok na zasadnutí Európskej rady veľmi rázne odsúdili aktivity Turecka vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru a aj vojenskú operáciu Turecka v Sýrii, povedal slovenský premiér Peter Pellegrini.Operácia v Sýrii podľa názoru lídrov členských krajín EÚpovedal Pellegrini.V oblasti dodávok zbraní do Turecka sa podľa premiéra nehľadala spoločná pozícia európskych krajín a bolo to skôr ponechané na dobrovoľnom prihlásení sa k záväzku zbrane nedodávať.Postoj Slovenska je podľa premiéra veľmi jasný a Slovensko má už dlhodobo tradíciu, že do krajín, "kde prebieha vojenský konflikt alebo ktoré sú na listine", zbrane nedodáva, resp. neudeľuje licencie pre spoločnosti, ktoré by tam chceli zbrane vyviezť.Zbrane sa nebudú vyvážať ani do Turecka, uviedol Pellegrini a zdôraznil, že sa to týka všetkých nových kontraktov.Premiér sa takisto vyjadril k novému textu dohody o brexite, ktorú EÚ a Británia dosiahli vo štvrtok v prvý deň summitu. "Tak, ako je všetkým známe, loptička je teraz na strane britského parlamentu a my s napätím budeme očakávať, ako zajtra - pretože tak je to plánované - britský parlament rozhodne," povedal.Lídri podľa Pellegriniho v tejto súvislosti nediskutovali o rôznych možných variantoch, ale dohodli sa, že budú reagovať len na základe konkrétnej skutočnosti, ktorá vo Veľkej Británii nastane, a potom zvážia svoj ďalší postup.Britský parlament bude na sobotňajšom mimoriadnom zasadaní hlasovať o schválení novej dohody o brexite.(osobitný spravodajca TASR Erik Rédli)