Pellegrini: Lídri koaličných strán by mali niesť priamu zodpovednosť

Bratislava 30. októbra (TASR) – Vláda i riadenie štátu by fungovali oveľa lepšie, ak by lídri koaličných strán sami sedeli v exekutíve a niesli zodpovednosť za niektorý z rezortov. Ako názor i priame odporúčanie pri kreovaní budúcich koalícií a vlád to ešte pred stredajším rokovaním kabinetu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD)povedal Pellegrini. "dodal.Svoje slová aj priamo adresoval lídrovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi. "upozornil.