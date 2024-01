Pellegrini má podľa politológa veľké šance zvíťaziť, najväčšou konkurenciou je Korčok a do karát mu hrajú protesty

Má veľkú šancu zvíťaziť

20.1.2024 (SITA.sk) - Prezidentská kandidatúra predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD ) nie je prekvapivá, záujem bojovať o post hlavy štátu neskrýval.Pre agentúru SITA to na margo oficiálneho oznámenia Pellegriniho kandidatúry skonštatoval politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Poukázal na to, že predsedu Hlasu favorizujú i prieskumy a má veľké šance nielen postúpiť do druhého kola, ale aj zvíťaziť.„Prezentovaná podpora jeho kandidatúry zo strany Smer-SD tak bola neoficiálnym potvrdením jeho prezidentskej kandidatúry. Informácie o oznámení kandidatúry, ako aj samotné oznámenie tak už boli súčasť prezidentskej kampane,“ dodáva Eštok.Pellegrini má podľa neho do boja o prezidentský palác dobre našliapnuté.„Je dobre poznateľný, má politické skúsenosti zo straníckej, parlamentnej aj vládnej politiky. Aktuálny výkon funkcie predsedu parlamentu mu navyše umožňuje byť dennodenne na očiach voličom, a to aj mimo samotných aktivít v rámci prezidentskej kampane,“ vymenúva politológ.Poznamenal tiež, že pomerne nedávne parlamentné voľby, v septembri 2023, udržujú záujem voličstva o kandidátov, ktorí začiatkom jesene ešte kampaňovali. „Uškodiť mu môže jeho participácia v aktuálnej vláde,“ myslí si Eštok.„Časť občanov ho síce vníma ako pokojného politika, hľadajúceho kompromisy, čo je aj dôvodom, prečo si jeho tím vybral slovo "pokoj" ako ústredný pojem kampane. Netreba však zabúdať, že sa dobrovoľne stal súčasťou súčasnej vládnej koalície, aj keď mal možnosť vybrať si inú alternatívu. Charakter jeho kandidatúry môže narušiť nepísané pravidlo o nevyhnutnej nadstraníckosti prezidentského kandidáta a samotného prezidenta,“ podotkol politológ. Je toho názoru, že aj preto sa Pellegrini v rámci kampane stane akýmsi „hromozvodom kritiky“ voči vládnej koalícii a jej kontroverznejším krokom.Eštok predpokladá, že ak sa nestane nič zásadné, Pellegriniho najväčším vyzývateľom bude bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok . „Očakávam postup týchto dvoch kandidátov aj do druhého kola volieb. Ide o dve najvýraznejšie osobnosti, v ktorých sa zosobňujú aktuálne nezmieriteľné politické tábory,“ vyjadril sa politológ.Najväčší prienik elektorátu má podľa neho Pellegrini s Jánom Kubišom, no ten podľa neho nemôže predsedu Hlasu ako kandidáta ohroziť.„Nacionalistický a konzervatívny volič inklinujúci k Š. Harabinovi alebo A. Dankovi zväčša o P. Pellegrinim ako svojej voľbe v prvom kole aj tak neuvažuje. Ich podporu v druhom kole dnes ešte nemá vôbec istú,“ dodal.Politológ si nemyslí, že druhé kolo prezidentských volieb by už bolo rozhodnuté. Korčoka považuje za silného súpera pre Pellegriniho.„Pellegrini musí pre výhru v druhom kole presvedčiť aj voličov nacionalistických a populistických politických strán, pre ktorých nakoniec nemusí byť voleniahodný. Vidíme napríklad, že SNS a jej predseda A. Danko sú pripravení svoju prípadnú podporu P. Pelegriniho v druhom kole predať veľmi draho,“ myslí si Eštok.Doplnil, že ak chce v druhom kole Korčok poraziť Pellegriniho, potrebuje získať voličstvo opozičných strán, ktoré váhajú s jeho podporou. Ide napríklad o Kresťanskodemokratické hnutie , či hnutie Slovensko Eštok je toho názoru, že súčasné protivládne protesty hrajú Korčokovi do karát.„Slovenský volič zároveň už v minulosti ukázal inklináciu k vyvažovaniu síl hľadaním prezidentského kandidáta, ktorý by bol schopný byť akousi protiváhou k vláde. Schopnosť oboch kandidátov osloviť nerozhodnutých voličov alebo presvedčiť nevoličov môže tiež zohrať dôležitú úlohu,“ myslí si.Dodal, že aktuálne kroky vládnej koalície môžu pôsobiť ako motivačný faktor pre tieto skupiny občanov, aby si vybrali kandidáta, ktorý by aspoň do istej miery vyvažoval vládnu politiku. Eštok očakáva, že boj o prezidentský palác medzi dvomi výraznými súpermi bude napínavý.Na margo možného vplyvu Pellegriniho kandidatúry na vládnu koalíciu politológ zdôraznil, že spojenec na poste hlavy štátu je pre ňu veľmi dôležitý, a myslí si, že si to uvedomuje aj predseda vlády Robert Fico (predseda strany Smer-SD ), ktorý s podporou Pellegriniho kandidatúry neváhal.„Prezident z radov súčasnej vládnej koalície znamená, že vláda bude môcť pohodlnejšie a ešte ráznejšie realizovať politiku, ktorú sme mali možnosť vidieť v posledných mesiacoch. Prezidentské veto spomaľujúce prijímanie legislatívy, ohrozenie podaní kontroverznej legislatívy na Ústavný súd, ale aj prípadné kritické hlasy voči vládnej politike podporené autoritou prezidentského úradu budú minulosťou. Zároveň sa takýto prezident stane ďalším dôležitým advokátom kontroverznej vládnej politiky na zahraničných fórach,“ vysvetľuje Eštok.Podotkol ale, že to, že by pre koalíciu malo ísť o pragmatickú voľbu, neznamená, že všetci jej členovia sa k tomu postavia racionálne.„A vtedy to môže rozvíriť relatívne pokojné koaličné vody. Nemyslím si však, by to však mohlo ohroziť existenciu samotnej koalície,“ uzavrel politológ.