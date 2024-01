Pellegrini mal podľa Kolíkovej vyhlásiť voľbu ústavného sudcu bezodkladne, koalícia sa vraj snaží ovládnuť pozíciu (video)

Podozrenie na trestný čin

Zámer koalície ovládnuť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu





Predseda parlamentu Peter Pellegrini v pondelok 8. januára povedal, že plánuje na budúci týždeň vyhlásiť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu. Ústavnému súdu chýba jeden sudca z trinástich po tom, čo sa funkcie k 30. septembru 2023 vzdala Jana Laššáková.





V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.1.2024 (SITA.sk) - Povinnosťou Petra Pellegriniho bolo vyhlásiť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu bezodkladne po tom, ako sa ujal funkcie predsedu parlamentu. Na tlačovej konferencii to povedala exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) V tejto súvislosti by podľa Kolíkovej mali konať aj orgány činné v trestnom konaní, keďže existuje podozrenie na trestný čin v súvislosti s neplnením si povinností verejného činiteľa. Pripomenula, že bývalá sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Laššáková sa vzdala funkcie ku koncu septembra 2023.Ako Kolíková uviedla, konať bezodkladne Pellegrinimu jednoznačne káže zákon. „Od prvého dňa, ako sa stal predsedom parlamentu, je to už viac ako dva mesiace,“ skonštatovala Kolíková.Dôvodom je podľa nej zámer koalície ovládnuť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu. Oddialenie voľby totiž podľa nej môže znamenať, že by o vymenovaní rozhodovala už nová hlava štátu.„Ja verím tomu, že voliči v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vnímajú veľmi citlivo všetko, čo sa deje ohľadom toho, čoho je schopná táto vláda,“ doplnila Kolíková.