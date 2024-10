Pellegrini navštívil Nitriansky kraj, vyzdvihol ukážkovú starostlivosť o seniorov a upozornil aj na unikátne projekty (video)

Unikátne projekty

17.10.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok absolvoval výjazdové rokovanie Nitrianskom kraji . Stretol sa s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislavom Becíkom aj primátorom Nitry Marekom Hattasom a oboznámil sa s problematikou poskytovania sociálnych služieb v rámci NSK.Nitrianska župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 25 zariadení, v ktorých je 3 232 klientov. V budúcom roku by sa ich kapacita mala navýšiť o ďalších 40 miest otvorením zariadenia v Horných Lefantovciach. Prezident si v rámci výjazdu prezrel tento areál bývalého liečebného ústavu, ktorý momentálne prechádza prestavbou."Veľmi sa však teším, že hlavný odkaz mojej dnešnej návštevy môže byť pozitívny a že môžem v dobrom upozorniť na unikátne projekty, ktoré sa zrodili v Nitrianskom samosprávnom kraji i v meste Nitra," povedal Pellegrini.Zároveň ocenil aj snahu župy o nákup produktov do škôl a domovov sociálnych služieb primárne od domácich prvovýrobcov, čím podporujú zdravé potraviny pre žiakov a zamestnanosť.Prezident navštívil aj Zariadenie sociálnych služieb Viničky v Nitre, ktoré poskytuje služby už od roku 1990. Zriaďovateľom tohto domova pre 260 klientov vo veku od 44 do 101 rokov je NSK. Ako Pellegrini uviedol, Nitriansky kraj môže byť inšpiráciou pre ostatné kraje v starostlivosti o seniorov."Veľmi rád vidím, že aj napriek ťažkým časom, ktorým dnes slovenské kraje, mestá a obce objektívne čelia, nesedia ich predstavitelia so založenými rukami, ale aktívne menia život svojich obyvateľov k lepšiemu," skonštatoval Pellegrini.Prezident sa tiež oboznámil s projektom mostných čiat zriadených v rámci kraja v minulom roku. V obci Dolné Lefantovce si pozrel opravu mostného objektu. Realizujú ju pracovníci vyškolení na menšie opravy mostov, čím sa zvyšuje rýchlosť, predlžuje sa ich životnosť a znižujú sa náklady na údržbu. Prezident ocenil, že NSK je jediným krajom, ktorý má zriadenú takúto mostnú čatu.Výjazd v nitrianskom regióne ukončil prehliadkou zámku a národného žrebčína v Topoľčiankach.