Pellegrini nazval Matoviča pôvodcom najväčšieho zla v slovenskej politike (video)

Matovič je prilepený k stoličke

Predčasné parlamentné voľby

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda, ktorá vznikla po voľbách 2020, v pondelok definitívne skončila, a to s obrovskou hanbou, fiaskom a úplným zlyhaním.Takto zhodnotil súčasnú politickú situáciu na tlačovej besede predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD ) Peter Pellegrini . Ten nazval ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča pôvodcom najväčšieho zla v slovenskej politike.Premiér Eduard Heger OĽaNO ) podľa Pellegriniho slov neexistuje. Zároveň tvrdí, že predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár prevzal zodpovednosť za to, že „Matovič bude Slovensko terorizovať ďalšie mesiace".Predseda Hlasu-SD je presvedčený, že Kollár v záujme udržania si moci drží na poste lídra OĽaNO Matoviča a vládnu koalíciu. „Nemáme vládu ani zodpovednú, ani normálnu. Igor Matovič je prilepený k stoličke a za žiadnych okolností nie je možné tohto človeka odstrániť z jeho postu," dodal Pellegrini.Myslí si, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) bola opozíciou v koalícii a zbierala politické body. Odišla podľa neho v najhoršom možnom čase. „Bývalá vládna koalícia je naozaj absolútnym symbolom rozvratu v tejto krajine," doplnil.Pellegrini ponúkol návrh na vyriešenie súčasnej situácie. „Riešením je dohoda na predčasných voľbách . Vyzývam kolegov z vládnej koalície, aby začali rokovať aj s opozíciou o príprave predčasných volieb. Ak sa dohodneme na predčasných voľbách, Hlas-SD urobí všetko pre to, aby do predčasných volieb republika nestagnovala," tvrdí predseda Hlasu-SD Premiéra Hegera vyzval, aby predstúpi pred parlament a požiada NR SR o vyslovenie dôvery. „Chceme vidieť tých 76 ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska podporovať túto vládnu koalíciu," povedal Pellegrini.Predseda Hlasu nakoniec požiadal aj prezidentku Zuzanu Čaputovú , „aby konečne intenzívnejšie vstúpila do riešenia tejto krízy, aby si sama vyžiadala pri nominácii nových ministrov od premiéra zoznam poslancov, ktorí podpisom súhlasili, že idú menšinovú vládu podporovať," uzavrel Pellegrini.