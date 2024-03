Pellegrini nebude prezidentom bez SNS, podľa Huliaka budú v rámci strany voliť menšie zlo

Idú zvoliť menšie zlo

Podpora Korčoka SNS je nepredstaviteľná

Korčok slúžil ľudom

24.3.2024 (SITA.sk) - Peter Pellegrini nebude prezidentom bez Slovenskej národnej strany (SNS) a národného voliča. Povedal to poslanec parlamentu za SNS Rudolf Huliak v relácii TV Markíza Na telo.Jeho prípadná oficiálna podpora zo strany SNS je podľa neho na pováženie, „pretože teraz sa stáva to, že ideme voliť menšie zlo v rámci SNS". Zároveň nechcel povedať, ako bude on osobne voliť v druhom kole prezidentských volieb.„Po koaličných rokovaniach budeme múdrejší. Nechceme nič požadovať, chceme sa len rozprávať," povedal Huliak. Dodal, že SNS bude od Pellegriniho žiadať jasné vyhranenie sa, že bude v prvom rade proslovenský a pronárodný prezident a bude obhajovať záujmy všetkých Slovákov.Dodal, že SNS veľmi mrzí, že Štefan Harabin nepostúpil do druhého kola. „Neviem, kde to zlyhalo," skonštatoval.Podľa poslanca za stranu Hlas-SD Samuela Migaľa sú teraz na stole tri možnosti – buď dostanú voliči Štefana Harabina od SNS odporúčanie, aby nešli k voľbám - a v takom prípade bude v prezidentskom paláci Ivan Korčok „Ak povedia, že majú ísť ich voliči voliť Petra Pellegriniho, tak do paláca si sadne Pellegrini. Tretia možnosť je, že SNS odporučí voliť Korčoka - a to si skutočne neviem predstaviť," povedal Migaľ.Huliak si myslí, že Ivan Korčok neobhajuje slovenské záujmy. Martina Holečková KDH na to reagovala, že na ministerstve zahraničných vecí by si ho neboli nechali toľko rokov, keby nehájil slovenské záujmy.„Treba sa spýtať, komu slúži Peter Pellegrini – Robertovi Ficovi," podotkla. Podľa nej dosiahol Korčok výborný výsledok, na ktorom sa dá stavať v druhom kole. „Pán Korčok celú kariéru slúžil ľuďom a myslím, že bude výborný prezident," myslí si Holečková.