Pellegrini nemôže povedať, že by kybernetický útok pochádzal z Ruska

Bratislava 21. októbra (TASR) – O tom, odkiaľ pochádzal kybernetický útok na server Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zatiaľ nie je možné hovoriť. Podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) útok pochádzal od veľkých mocností, avšak za vinníka nemôže označiť Rusko. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V Politike.Premiér podľa informácií, ktoré má od Vojenského spravodajstva, tvrdí, že útočníci nemali prístup k dokumentom, ktoré sú prísne utajované.povedal.Pellegrini pripomenul, že Slovensko robí všetko pre to, aby citlivé údaje, ako sú napríklad osobné dáta, ale aj zdravotné údaje občanov, nemohli byť odcudzené.povedal s tým, že v prípade rezortu zahraničia išlo o sofistikovaný útok.povedal. Podľa neho útok pochádzal od veľkých mocností.Pellegrini sa v diskusnej relácii TA3 vyjadril aj k sankciám EÚ voči Ruskej federácii. Ako uviedol, vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou sú možno ešte horšie, ako boli predtým.povedal premiér s tým, že kvôli sankciám sa na Slovensku museli zavrieť aj nejaké firmy. Podľa neho je ich potrebné prehodnotiť a povedať, či priniesli alebo nepriniesli efekt.Vzťahy s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom označil premiér za korektné a konštruktívne. Poprel, že by medzi nimi bol nejaký rozkol. Pellegrini uviedol, že nemá ambície stať sa predsedom strany, rovnako neplánuje zasiahnuť ani do boja o prezidentské kreslo.Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 považuje premiér za vyrovnaný.povedal Pellegrini. Podľa neho je potrebné prichádzať so sociálnymi opatreniami.pripomenul premiér. Dodal, že na problémy ľudí sa nedá pozerať len cez čísla.Pellegrini reagoval aj na výjazdové rokovania vlády v najmenej rozvinutých regiónoch krajiny. Označil ich "za jeden z najlepších možných spôsobov, ako riadiť krajinu a ako pomôcť ľuďom v konkrétnom regióne".uviedol premiér s tým, že nechce, aby sa tieto mestá vyľudňovali.Premiér v relácii poznamenal, že sa začne zaoberať aj rómskou problematikou.uzavrel s tým, že podľa neho si vyžadujú špeciálny prístup.