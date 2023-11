Pellegrini neplánuje preverovať novinárske akreditácie, jednou z alternatív by mohlo byť rozdelenie RTVS (video)

RTVS treba pozitívne prekopať

Neplánuje preverovať novinárske akreditácie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Chápe ich frustráciu

14.11.2023 (SITA.sk) - Rozdelenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je len jedna z alternatív. Neznamená to, že k nemu aj dôjde.Na utorkovej tlačovej besede to zdôraznil predseda Národnej rady (NR) SR Hlas-SD ) v reakcii na novinárske otázky týkajúce sa potenciálnych plánov na rozdelenie verejnoprávneho telerozhlasu, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády.Predseda Hlasu zdôraznil, že budú posúdené rôzne možnosti vývoja verejnoprávnej RTVS. Cieľom podľa Pellegriniho je, aby telerozhlas čo najlepšie plnil svoju verejnoprávnu úlohu.Predseda Hlasu je tiež toho názoru, že RTVS treba po 30 rokoch „pozitívne prekopať“ tak, aby sa dokázala prispôsobiť 21. storočiu a čeliť výzvam mediálneho sveta, a zároveň bola garanciou pravdivosti informácií, boja proti dezinformáciám a podobne. Zdôraznil, že rozdelenie je len hypotéza a nemusí to nastať.Na besede tiež oznámil, že neplánuje preverovať akreditácie novinárov do parlamentu. Reagoval tak na otázky o rozhodnutí premiéra Roberta Fica Smer-SD ), ktorý avizoval preverovanie akreditácií novinárov z Denníka N Sme , televízie Markíza a portálu Aktuality na Úrad vlády SR Pellegrini zdôraznil, že on zodpovedá za budovu parlamentu a podotkol, že niekedy i chápe svojich kolegov, keďže sám zažil médiá, ktoré navštevovali jeho tlačové besedy, no nijako sa o strane nezmienili vo svojom spravodajstve.„Z tohto pohľadu celkom chápem aj ich frustráciu, že na čo sa majú rozprávať s médiom, ktoré nemá ani len za štipku ochoty povedať pravdu, ale si do toho stále prináša len svoj tendenčný pohľad, len svoje problémy," povedal.Dodal, že ak to takto vyhodnotili, je to ich právo, no on zotrváva na svojom prístupe, ktorý mal k médiám i dosiaľ. To, koho si nejaká strana pustí na tlačovku je podľa predsedu Hlasu len zodpovednosťou predsedu danej strany.„Hoc sme spolu v koalícii, každý máme svoj svet, v ktorom sa hýbeme," zdôraznil.