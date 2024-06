Pellegrini nespadol z neba a bez koalície by nebol prezidentom. Máme svoje väzby, vyhlásil Danko

Apolitický prezident

Spoločná história

30.6.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini nespadol z neba, ale prišiel z koalície a bez koalície by prezidentom nebol. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal šéf SNS Ešte predtým skonštatoval, že pre vyriešenie sporu o to, kto má byť novým šéfom parlamentu, bude dôležitý rozhovor Pellegriniho a predsedu vlády Roberta Fica Opozičný poslanec Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti skonštatoval, že si myslel, že prezidenti na Slovensku sú apolitickí.„Pellegrini, že odstupuje z postu predsedu Hlasu a bude apolitickým prezidentom, je fikcia a fraška," uviedol Valášek.Danko v reakcii zdôraznil, že koalícia má s Pellegrinim spoločnú históriu.„Aj vďaka môjmu rozhodnutiu v roku 2018 sa stal premiérom a on na to nezabúda," povedal Danko s tým, že prezidentom sa zase stal Pellegrini vďaka rozhodnutiu a podpore Roberta Fica. „Veď mi máme svoje väzby," doplnil Danko.