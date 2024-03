Pellegrini nie je slobodný človek, hovorí to, čo sa páči Ficovi. Podľa Gröhlinga Slovensko čaká dezinformačná kampaň voči Korčokovi

Vládnej koalícii ide o všetko

24.3.2024 (SITA.sk) - Nasledujúce dva týždne Slovensko pocíti výraznú dezinformačnú kampaň voči kandidátovi na prezidenta Ivanovi Korčokovi . Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v diskusnej relácii TA3 V politike.„Budeme musieť obhajovať naozaj veľa vecí, vysvetľovať veľa vecí a kriticky rozmýšľať," uviedol predseda SaS s tým, že koalícii ide o všetko.„Chcú dostať Petra Pellegriniho Hlas-SD ) do paláca a nebudú sa štítiť ničoho," vyhlásil Gröhling. Dodal, že jednou z takýchto dezinformácií bude napríklad posielanie vojakov na Ukrajinu, o čom prezident ani nerozhoduje.Ako ďalej Gröhling uviedol, stret Korčoka a Pellegriniho v druhom kole prezidentských volieb očakávali. To, že sa Korčok umiestnil na prvom mieste, je podľa predsedu SaS jasným signálom toho, že občanom nie jedno v akej krajine budú žiť.„Vyzerá to tak, že Slováci odmietli Pellegriniho, a to preto, lebo slepo poslúcha Roberta Fica Smer-SD )," uviedol Gröhling s tým, že voliči to vnímajú a takým spôsobom aj zareagovali.„Je dôležité vnímať rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim. Korčok nikdy nebude obhajovať znižovanie trestov za zločiny, nebude obhajovať zasahovanie do slobody médií a nebude sa podlizovať Rusku," dodal predseda SaS. Pellegrini podľa Gröhlinga klame svojich voličov, čo mu dali aj najavo. Vedia, že Pellegrini nie je slobodný človek a musí hovoriť to, čo sa Ficovi páči, skonštatoval Gröhling.Doplnil, že súčasná vláda hovorila v kampani o pokoji a lacnejších potravinách, no keď sa do vlády dostali, šesť mesiacov obhajujú nižšie tresty pre zločincov a rušenie špeciálnej prokuratúry.„Ceny potravín vyriešili tak, že si vo vláde zvýšili platy na 8 500 eur, všetkým občanom zvýšili dane a chcú rušiť rodičovský dôchodok," uzavrel Gröhling s tým, že v prípade, že Pellegrini neuspeje v druhom kole prezidentských volieb, znamenalo by to začiatok konca súčasnej vlády.