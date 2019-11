Pellegrini: O kohéznej politike nemajú rozhodovať politické nálady

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 5. novembra (TASR) - Slovenský premiér Peter Pellegrini považuje zachovanie kohéznej politiky EÚ za nutnosť, ktorá je podporená reálnymi číslami a faktami. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Prahe pri príležitosti premiérskeho summitu skupiny Priatelia kohézie po tom, ako rokoval s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).vyhlásil Pellegrini, pričom poukázal na to, že kohézna politika je tu preto,. O jej pokračovaní by preto podľa názoru slovenského premiéra, aleVzhľadom na to, že medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, mala by kohézna politika podľa slov Pellegriniho pokračovať, kým nerovnosti. Zdôraznil, že jednotná v tomto postoji nie je len V4, ale celkovo až 16 štátov EÚ, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu jej členov.Pellegrini zároveň zopakoval stanovisko Slovenska k posunutiu začiatku prístupových rokovaní o vstupe do EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom. Toto rozhodnutie označil za, ktorá môže občanov týchto krajín odradiť od podpory ďalšieho reformného úsilia, pričom svoju perspektívu môžu nakoniec uvidieť v spolupráci s mocnosťami, ako sú napríklad Rusko, Čína alebo Turecko.V otázke boja proti zmene klímy premiér pripomenul, že Slovensko sa ako jediná krajina V4 pripojila k snahe EÚ o dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vyjadril však zároveň pochopenie pre postoj ostatných členov V4, ktorý podľa jeho názoru vyplýva okrem iného zo. Pellegrini verí, že Únia by mala byť lídrom v oblasti tzv. zelenej energie, avšak