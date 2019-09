Pellegrini oceňuje, že Slovensko obhájilo podpredsednícky post

Na snímke v popredí predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 10. septembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) oceňuje, že Slovensko tretíkrát obhájilo post podpredsedu Európskej komisie. Zároveň zagratuloval Marošovi Šefčovičovi, ktorý bude v budúcej Európskej komisii v období rokov 2019 - 2024 podpredsedom pre medziinštitucionálne vzťahy. Pre TASR to uviedol Úrad vlády SR.uviedol Pellegrini, podľa ktorého EÚ potrebuje reformy, a to aj v rámci svojich inštitúcií.Šefčovič bude oficiálne zodpovedať za tematický okruh s názvom Medziinštitucionálne vzťahy a prognózovanie. V utorok to oznámila nastávajúca šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Podobne ako v doterajšej Komisii pod vedením Jeana-Clauda Junckera bude spolupracovať s viacerými eurokomisármi, zároveň však bude zodpovedný za svoju vlastnú agendu.S témou medziinštitucionálnych vzťahov má Šefčovič skúsenosti z obdobia Komisie pod vedením Josého Manuela Barrosa (2009 - 2014), pričom táto činnosť si vyžaduje udržiavanie kontaktov a riešenie sporov s Európskym parlamentom a Radou EÚ. Je to jedna z úloh, ktoré maximálne zviditeľňujú komisára povereného touto úlohou.