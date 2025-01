Pellegrini odcestuje na svoju prvú oficiálnu návštevu Talianska a berie aj dvoch ministrov

Do Ríma aj Saková a Drucker

Účasť na ekonomickom fóre

12.1.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok 14. januára odcestuje na svoju prvú oficiálnu návštevu Talianska. Ako informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR , cieľom jeho návštevy je ďalšie posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi obomi štátmi, medzi iným aj posilnenie ekonomickej a vedeckej výmeny.S hlavou štátu pocestujú do Ríma aj ministerka hospodárstva Denisa Saková Hlas-SD ) a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).Sprevádzať ich bude aj delegácia zástupcov podnikateľských organizácií, univerzít a vzdelávacích inštitúcií.Pellegrini a delegácia sa v úvode návštevy stretnú a budú rokovať s predsedníčkou talianskej vlády Giorgiou Meloni . Následne sa slovenská hlava štátu stretne aj so svojím talianskym náprotivkom Sergiom Mattarellom „Peter Pellegrini tiež položí veniec na Oltári vlasti, ktorý je pre Slovensko z historického hľadiska významným miestom - došlo tu k uznaniu československých légií a uznaniu prvej Československej republiky ešte pred jej vznikom," informuje KP SR.V stredu 15. januára čaká Pellegriniho aj zástupcov podnikateľského sektora účasť na ekonomickom fóre. Hlavná téma fóra bude „Why Slovakia? Fit for Investing and Trade“.„Prezident taktiež absolvuje stretnutia s primátorom mesta Rím Robertom Gualtierim a predsedom Poslaneckej snemovne Lorenzom Fontanom. Oficiálnu návštevu Talianska prezident SR zakončí účasťou a príhovorom na predstavení Slovenského ľudového umeleckého kolektívu na pôde prestížneho Auditória Parco della Musica," uzatvára KP SR.