Pellegrini: Oheň zvrchovanosti nás má viesť a hriať, nie spaľovať hnevom (video)

Hľadajme to, čo nás dokáže spojiť

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán





17.7.2024 (SITA.sk) - Prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992 spustilo zásadný politický pohyb, ktorý vyvrcholil až vznikom samostatnej SR Symbolom deklarácie sa stali vatry zvrchovanosti, ktoré ako spomienku na tento deň už celé roky zapaľujeme vo všetkých kútoch Slovenska.Pri príležitosti 32. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti SR to uviedol prezident Peter Pellegrini vo videu na sociálnej sieti. Deklarácia bola podľa neho jasným a zásadným politickým vyjadrením toho, že slovenský národ má právo na existenciu vo svojom vlastnom štáte.„Priniesol, prirodzene, aj obavy, či slovenský národ zvládne spravovanie vlastného štátu, či v medzinárodných štruktúrach nájde svoje miesto v rodine vyspelých a demokratických krajín a či dokáže naďalej v mieri existovať s bratským českým národom. SR je zvrchovaným a demokratickým štátom, pevne ukotveným v Európskej únii NATO a vzťahy s našimi bývalými spoluobčanmi, dnes občanmi Českej republiky, sú doslova rodinné a vysoko nadštandardné,“ povedal Pellegrini.Hlava štátu súčasne vyzýva na to, aby sme aj v tejto dobe hľadali a nachádzali to, čo nás dokáže spojiť. Slovenský národ bol podľa prezidenta silný práve okamihom, keď sa dokázal zjednotiť. „Dnes tú spoločnú silu v týchto pohnutých časoch určite potrebujeme,“ doplnil.Súčasne vyzýva k tomu, aby si slovenská verejnosť ctila a vážila 17. júl ako jeden z významných dní Slovenska a konala tak, aby život ľudí napĺňali ideály, s ktorými v roku 1992 samostatnú republiku zakladali.„Nech v nás vatra zvrchovanosti teda horí aj dnes, len prosím, nezabudnime na slovenské príslovie, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Preto nech v našich vnútorných vatrách zvrchovanosti ide vždy o oheň, ktorý nám dáva svetlo, ukazuje cestu a ktorý nás vnútorne hreje. Nie plameň, ktorý nás spaľuje hnevom a nenávisťou,“ uviedol Pellegrini.