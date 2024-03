Pellegrini opäť obchádza transparentný účet a klame občanov, podľa Korčoka v časopise absentuje povinné označenie reklamy

Absencia povinného označenia

Podnet na ministerstve

7.3.2024 (SITA.sk) - V schránkach po Slovensku je už druhé číslo netransparentného volebného časopisu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho Hlas-SD ). Tvrdí to jeho protikandidát Ivan Korčok Podľa Korčoka v predmetnom časopise, tak ako aj v jeho prvom vydaní, absentuje povinné označenie politickej reklamy, a to i napriek tomu, že je to podľa jeho názoru očividne organizovaná a cielená Pellegriniho kampaň, ktorej hodnotu Korčok odhaduje na viac než 100-tisíc eur.„Favorit prezidentských volieb tak opäť obchádza transparentný účet a klame občanov Slovenska, keď porušuje zákon," myslí si občiansky kandidát Korčok.Korčok pritom pred niekoľkými dňami v súvislosti s prvým vydaním časopisu podal podnet na Ministerstvo vnútra (MV) SR . „Tým sa ale zjavne kampaňový tím Petra Pellegriniho nenechal vôbec vyrušiť," skonštatoval Korčok a označil za smutné, že v koalícii nerešpektujú základné pravidlá.„Priatelia, majte prosím oči otvorené, do volieb nás v kampani od zástupcov vládnej moci ešte určite čaká množstvo úderov pod pás a netransparentných krokov. Overujte si fakty, vysvetľujte priateľom, kde je pravda a nebojte sa ozvať, keď pravidlá nedodržiavajú tí, ktorí by ich mali strážiť," apeloval na záver.