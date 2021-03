Pellegrini: Opozícia by mohla po koaličnej kríze pristúpiť k vyvolaniu hlasovania o vyslovení nedôvery vláde

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Opozícia by mohla pristúpiť k vyvolaniu hlasovania o vyslovení nedôvery vláde v parlamente po vyriešení koaličnej krízy . Podľa slov predsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho by tak mohli otestovať tých poslancov, ktorí odídu z koalície.Dodal, že kým nie je známe definitívne stanovisko, zo strany opozície by to mohlo byť netaktické. Koalíciu by to mohlo spojiť, lebo by sa bránila útokom opozície.V prípade, ak vláda nebude mať ústavnú väčšinu a bude podľa Pellegriniho postavená na troch, aj to nie úplne kompletných stranách, bude situácia krehkejšia. „Opozícia môže využiť správny moment a správnu náladu aj na takýto útok,” doplnil.