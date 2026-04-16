Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dana, Danica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk — Z domova

16. apríla 2026

Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO


Tagy: Deň narcisov Liga proti rakovine Onkologickí pacienti Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác

Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok pri príležitosti Dňa narcisov prijal zástupcov občianskeho združenia



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 04 16 o 12.15.24 676x470 16.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok pri príležitosti Dňa narcisov prijal zástupcov občianskeho združenia Liga proti rakovine v Prezidentskom paláci. Liga proti rakovine už viac ako 36 rokov nepretržite pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a tri desaťročia organizuje Deň narcisov.

Prezident vyzdvihol solidaritu


Je to deň, keď môžu ľudia po celom Slovensku prispieť pre tých, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami. „Je to krásna myšlienka a ďakujem všetkým, ktorí už 36 rokov stoja za činnosťou Ligy proti rakovine. Mimoriadne si vážim aj tisíce mladých ľudí a dobrovoľníkov, dnes ich je v uliciach viac ako 12 000, ktorí naprieč celým Slovenskom pomáhajú meniť solidaritu na konkrétnu pomoc pre tých, ktorí zvádzajú svoj najťažší boj,“ uviedol prezident.

Hlava štátu zároveň vyjadrila uznanie aj zdravotníkom, ktorí svojou každodennou prácou a nasadením sprevádzajú pacientov v náročnom boji s ochorením a poskytujú im neoceniteľnú oporu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na Slovensku každoročne pribudne približne 40-tisíc onkologických pacientov. Jubilejný 30. ročník zbierky preto podľa hlavy štátu nesie silné posolstvo. „Za každým týmto číslom sa skrýva človek, jeho rodina a blízki, obavy, ale aj nádej. Aj preto má solidarita, ktorú dnes vyjadrujeme pripnutím žltého narcisu, mimoriadny význam. Symbolicky si ním pripomíname príbehy konkrétnych ľudí, ktorí statočne bojujú s ťažkým ochorením,“ zdôraznil prezident Pellegrini.

Zbierku podporil aj osobne


Prezident podporil zbierku aj osobne. Pripomenul, že v minulom roku sa v rámci Dňa narcisov podarilo vyzbierať viac ako 1,36 milióna eur, ktoré smerovali na konkrétnu pomoc pacientom a ich blízkym prostredníctvom bezplatných psychosociálnych projektov Ligy proti rakovine.

Do verejnej zbierky je vo štrtok pripravených aj približne 900-tisíc narcisov, ktoré si ľudia môžu pripnúť ako symbol solidarity a podpory onkologických pacientov. Prispieť je možné aj prostredníctvom partnerov zbierky, bezhotovostnými formami, zaslaním SMS správy, či online darovaním.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 