Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO
Tagy: Deň narcisov Liga proti rakovine Onkologickí pacienti Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok pri príležitosti Dňa narcisov prijal zástupcov občianskeho združenia
16.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok pri príležitosti Dňa narcisov prijal zástupcov občianskeho združenia Liga proti rakovine v Prezidentskom paláci. Liga proti rakovine už viac ako 36 rokov nepretržite pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a tri desaťročia organizuje Deň narcisov.
Je to deň, keď môžu ľudia po celom Slovensku prispieť pre tých, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami. „Je to krásna myšlienka a ďakujem všetkým, ktorí už 36 rokov stoja za činnosťou Ligy proti rakovine. Mimoriadne si vážim aj tisíce mladých ľudí a dobrovoľníkov, dnes ich je v uliciach viac ako 12 000, ktorí naprieč celým Slovenskom pomáhajú meniť solidaritu na konkrétnu pomoc pre tých, ktorí zvádzajú svoj najťažší boj,“ uviedol prezident.
Hlava štátu zároveň vyjadrila uznanie aj zdravotníkom, ktorí svojou každodennou prácou a nasadením sprevádzajú pacientov v náročnom boji s ochorením a poskytujú im neoceniteľnú oporu.
Na Slovensku každoročne pribudne približne 40-tisíc onkologických pacientov. Jubilejný 30. ročník zbierky preto podľa hlavy štátu nesie silné posolstvo. „Za každým týmto číslom sa skrýva človek, jeho rodina a blízki, obavy, ale aj nádej. Aj preto má solidarita, ktorú dnes vyjadrujeme pripnutím žltého narcisu, mimoriadny význam. Symbolicky si ním pripomíname príbehy konkrétnych ľudí, ktorí statočne bojujú s ťažkým ochorením,“ zdôraznil prezident Pellegrini.
Prezident podporil zbierku aj osobne. Pripomenul, že v minulom roku sa v rámci Dňa narcisov podarilo vyzbierať viac ako 1,36 milióna eur, ktoré smerovali na konkrétnu pomoc pacientom a ich blízkym prostredníctvom bezplatných psychosociálnych projektov Ligy proti rakovine.
Do verejnej zbierky je vo štrtok pripravených aj približne 900-tisíc narcisov, ktoré si ľudia môžu pripnúť ako symbol solidarity a podpory onkologických pacientov. Prispieť je možné aj prostredníctvom partnerov zbierky, bezhotovostnými formami, zaslaním SMS správy, či online darovaním.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident vyzdvihol solidaritu
Je to deň, keď môžu ľudia po celom Slovensku prispieť pre tých, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami. „Je to krásna myšlienka a ďakujem všetkým, ktorí už 36 rokov stoja za činnosťou Ligy proti rakovine. Mimoriadne si vážim aj tisíce mladých ľudí a dobrovoľníkov, dnes ich je v uliciach viac ako 12 000, ktorí naprieč celým Slovenskom pomáhajú meniť solidaritu na konkrétnu pomoc pre tých, ktorí zvádzajú svoj najťažší boj,“ uviedol prezident.
Hlava štátu zároveň vyjadrila uznanie aj zdravotníkom, ktorí svojou každodennou prácou a nasadením sprevádzajú pacientov v náročnom boji s ochorením a poskytujú im neoceniteľnú oporu.
Na Slovensku každoročne pribudne približne 40-tisíc onkologických pacientov. Jubilejný 30. ročník zbierky preto podľa hlavy štátu nesie silné posolstvo. „Za každým týmto číslom sa skrýva človek, jeho rodina a blízki, obavy, ale aj nádej. Aj preto má solidarita, ktorú dnes vyjadrujeme pripnutím žltého narcisu, mimoriadny význam. Symbolicky si ním pripomíname príbehy konkrétnych ľudí, ktorí statočne bojujú s ťažkým ochorením,“ zdôraznil prezident Pellegrini.
Zbierku podporil aj osobne
Prezident podporil zbierku aj osobne. Pripomenul, že v minulom roku sa v rámci Dňa narcisov podarilo vyzbierať viac ako 1,36 milióna eur, ktoré smerovali na konkrétnu pomoc pacientom a ich blízkym prostredníctvom bezplatných psychosociálnych projektov Ligy proti rakovine.
Do verejnej zbierky je vo štrtok pripravených aj približne 900-tisíc narcisov, ktoré si ľudia môžu pripnúť ako symbol solidarity a podpory onkologických pacientov. Prispieť je možné aj prostredníctvom partnerov zbierky, bezhotovostnými formami, zaslaním SMS správy, či online darovaním.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deň narcisov Liga proti rakovine Onkologickí pacienti Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
