Pellegrini poprel údajný 150-tisícový úplatok v škatuli od šampanského, využiť chce všetky zákonné možnosti

Skutok sa nestal

Úplatok v škatuli od šampanského

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini použije všetky zákonné možnosti, aby sa ubránil pred podozreniami z údajnej korupcie.Pre médiá tak v stredu reagoval na informácie, že spolupracujúci obvinený, bývalý šéf finančnej správy František I. kauze Mýtnik vypovedal o údajnom úplatku, ktorý mal byť adresovaný Pellegrinimu ešte ako štátnemu tajomníkovi rezortu financií v roku 2013.Zisťovať skutočný skutkový stav by podľa Pellegriniho mali aj štátne orgány.„Nič také sa nestalo," povedal Pellegrini s tým, že nič od nikoho nedostal. Podľa neho len sám František I. vie, prečo vypovedá daným spôsobom a či bol k tomu dotlačený. „Alebo mu to bolo naznačené, že keď povie niečo aj na vyšších predstaviteľov tak pôjde von, je to na ňom," skonštatoval predseda Hlasu. „Ako som povedal, skutok sa nestal," doplnil.Zároveň Pellegrini pripustil, že pozná obvineného podnikateľa Miroslava V. , ktorý mal podľa výpovede úplatok pre neho prevziať. Odmietol však, že by s ním riešil čokoľvek pracovné alebo akékoľvek záležitosti o riadení štátu. „Aký bol jeho vzťah so stranou (Smer-SD, pozn. SITA) ja neviem posúdiť," dodal.Podľa výpovede Františka I. obvineného v kauze Mýtnik, ako aj podnikateľa Michala S. mal Miroslav V. prevziať v roku 2013 úplatok pre vtedajšieho štátneho tajomníka Pellegriniho. Konkrétne malo ísť o 150 000 eur v škatuli od šampanského.Na následnom stretnutí údajne Miroslav V. obom povedal, že „Pelle ďakuje". Úplatok údajne súvisel s legislatívnym procesom týkajúcim sa zavedenia virtuálnej registračnej pokladnice.