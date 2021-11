Pellegrini považuje Matovičove poukážky za neúčelné, dôchodcom treba pridať na drahé energie (video)

aktualizované 29. novembra, 14:09



29.11.2021 (Webnoviny.sk) -Návrh ministra financií Igora Matoviča na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19 u seniorov formou poukazu v hodnote 500 eur považuje strana Hlas - Sociálna demokracia za neúčelný. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda strany Peter Pellegrini. Strana preto navrhla vlastnú formu podpory, a to rozdelenie poukazu na dve samostatné čiastky.Suma 200 eur by išla priamo na účet každému seniorovi, ktorý poberá starobný dôchodok, a to bez ohľadu na jeho status v súvislosti s očkovaním.Ďalších 300 eur má ísť tým Slovákom vo veku nad 60 rokov, ktorí sa zaočkovať dajú. Dôchodcovia totiž podľa Pellegriniho budú potrebovať financie na pokrytie zvýšených poplatkov za energie a rastúce ceny potravín, a nie na rekreáciu a využitie iných služieb.S Matovičovým návrhom nesúhlasí ani ďalšia opozičná strana Smer - Sociálna demokracia, ktorá má podobný názor ako strana Hlas. Predseda Smeru Robert Fico v tlačovej správe uviedol, že seniori potrebujú hotové peniaze, aby zvládli zdražovanie, nie poukazy na masáže a nechty.Pripomenul, že keď po nástupe vlády bolo treba nájsť okolo 300 miliónov eur na 13. dôchodky, tak neboli, no teraz nie je problém nájsť 500 miliónov eur na poukazy.Navyše, seniori budú musieť čeliť zdražovaniu elektriny. „Ak k tomu prirátame drastické zvyšovanie všetkých tovarov a služieb, dôchodcov čaká ťažký rok 2022. A Matovič s Kollárom im ako darček za očkovanie ponúkajú obed, masáž a nechty,” dodal Fico.Preto strana v druhom čítaní o tomto návrhu navrhne, aby sa vyplácanie akejkoľvek sumy peňazí pre dôchodcov nepodmieňovalo očkovaním a aby hotovosť vo výške 500 eur dostal každý dôchodca.