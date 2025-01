Pellegrini považuje rozhodnutie progresívcov a SaS za nezodpovedné, zmierenie im zrejme nevyhovuje – VIDEO

Považuje to za nezodpovedné rozhodnutie

Nevidia dôvod na stretnutie

31.1.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril sklamanie nad rozhodnutím hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) odmietnuť jeho pozvanie na stretnutie za okrúhlym stolom o zahranično-politickej orientácii Slovenska, ktoré sa má konať budúci týždeň v utorok 4. februára.„Považujem to za mimoriadne nešťastné a voči svojej vlasti aj nezodpovedné rozhodnutie, ktoré však ešte môžu zmeniť,“ uviedol prezident na sociálnej sieti s tým, že ešte nedávno ho otvorenými listami na takéto stretnutie vyzývali. Pellegrini zdôraznil, že stretnutie zvolal v širšom formáte k jednej z najdôležitejších tém, ktoré v súčasnosti hýbu Slovenskom.„Niekedy bola naša zahraničná politika predmetom širokého politického konsenzu naprieč politickým spektrom a dnes o nej zrazu ani nedokážeme hovoriť?“ opýtal sa prezident. Dodal, že rozhodnutie ho znepokojuje o to viac, že tému nášho ukotvenia v Európskej únii (EÚ) NATO využívajú na vnútropolitický súboj.Nevie, ako si má vysvetliť, že PS a SaS o tejto téme nechcú hovoriť za jedným stolom. „Máme to chápať tak, že im konsenzus a zmierenie v tejto téme nevyhovuje?“ položil otázku prezident.Pellegrini preto opätovne vyzval predsedov PS a SaS, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a využili príležitosť spoločne potvrdiť nespochybniteľnosť členstva Slovenska v EÚ a NATO. „Je to úloha, ktorej by sa žiadna politická strana na Slovensku nemala nijakým spôsobom vyhýbať,“ uzavrel Pellegrini.Progresívne Slovensko (PS) odmietlo stretnutie politických strán s prezidentom Petrom Pellegrinim. PS sa vyjadrilo, že nevidia na to dôvod. Hnutie pripomenulo, že prezidenta požiadali o spoločné stretnutie s lídrami opozičných strán na začiatku roka.„Na stretnutí sme prezidenta chceli vyzvať, aby sa jasne postavil proti krokom predstaviteľov vlády a koalície, ktoré spochybňujú naše pevné ukotvenie v EÚ a NATO. Prezident na našu výzvu, žiaľ, tri týždne nereagoval," informovalo hnutie. Na stretnutie k tejto téme hnutie preto nevidí dôvod.SaS sa rovnako vyjadrila, že sa nezúčastní stretnutia u prezidenta. Stretnutie strana považuje za mediálnu hru. „Odmietame byť súčasťou falošnej hry na nadstraníckosť, keďže viacerí poslanci Hlasu sami priznávajú, že prezident stále zasahuje do riadenia svojej bývalej strany,“ vysvetlil postoj predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že pozícia strany SaS v zahraničnopolitickom ukotvení je nespochybniteľná.Podľa neho, opak dokazuje vládna koalícia, ktorá nás vzďaľuje od EÚ a NATO a klania sa vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi a Rusku.