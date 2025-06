Pellegrini pozval na slávnostný obed zástupcov z rôznych oblastí, spoločne vyslali jeden veľký signál – VIDEO

Spoločne sme jedno Slovensko

Prezident sa porozprával so všetkými pozvanými

16.6.2025 (SITA.sk) - Ak sa bude spoločnosť správať ako jeden tím, ostane Slovensko dobrým miestom na život. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý v pondelok s myšlienkou "Sme jedno Slovensko" pozval do Prezidentského paláca 28 zástupcov z oblasti kultúrneho, cirkevného, športového a spoločenského života. Prezident tak urobil pri príležitosti prvého výročia jeho inaugurácie.Na slávnostnom obede sa zúčastnili seniori ale aj mladí ľudia, úspešní študenti, náhradní rodičia, deti z detských domov, športovci, paralympionici, deti z Ukrajiny, zdravotne znevýhodnení ľudia, a tiež reprezentanti židovskej, katolíckej a evanjelickej cirkvi."Bez ohľadu na to, akí sme, spoločne sme jedno Slovensko. Jedna malá, krásna krajina, ktorá sa môže pýšiť svojou rozmanitosťou. Našou úlohou je ukázať, že vzájomná tolerancia, pomoc jeden druhému, vzájomný rešpekt, ochota navzájom sa počúvať je tým správnym receptom na budúcnosť," uviedol prezident vo svojom príhovore. Ak sa bude spoločnosť správať ako jeden tím, Slovensko zostane podľa Pellegriniho naďalej dobrým miestom na život."Kde sa mladí postarajú o seniorov, kde seniori celú svoju životnú pravdu a skúsenosť odovzdajú mladým, kde sa mladé talenty môžu plnohodnotne rozvíjať a my sa môžeme tešiť z ich domácich, ale i medzinárodných úspechov, kde sa pomôže každému, kto pomoc potrebuje a kde aj napriek nejakému znevýhodneniu alebo hendikepu môže každý prežiť kvalitný, plnohodnotný a bezpečný život," povedal prezident.Ako Kancelária prezidenta SR priblížila, Pellegrini sa pri každom stole zúčastnil na jednom obedovom menu, aby sa porozprával so všetkými pozvanými. Podľa slov prezidenta tak spoločne vyslali signál, že Slovensko je len jedno a všetci sú jeho zástupcami. "Súdržnosť a láska k blížnemu je to, čo teraz najviac potrebujeme," uzavrel prezident.