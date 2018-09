Pellegrini: Pravidlá voľby prezidenta PZ dĺžku mandátu zatiaľ neurčia

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (uprostred). Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 9. septembra (TASR) - Funkčné obdobie nového prezidenta Policajného zboru (PZ) ostane zatiaľ otvorené. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda bude v stredu (12.9.) schvaľovať novelu zákona o Policajnom zbore a nové pravidlá výberu policajného prezidenta bez určenia funkčného obdobia.ozrejmil Pellegrini. Premiér opätovne zdôraznil, že prioritou pri výbere nového policajného prezidenta nemá byť procesný postup, ale to, aby výber vygeneroval kvalitného odborníka.zdôraznil Pellegrini.V diskusnej relácii sa tiež vyjadroval k návrhu zmien na výber ústavných sudcov. Priznal, že turbulentná diskusia i oponentné názory môžu napokon dospieť do situácie, keď bude hroziť, že noví sudcovia zvolení nebudú a Ústavnému súdu (ÚS) bude hroziť znefunkčnenie. Pellegrini však uistil, že k takejto situácii reálne nedôjde.vyhlásil Pellegrini. V prípade samotného návrhu vidí medzi prvým a druhým čítaním v parlamente ešte priestor na diskusiu a prípadnú modifikáciu predloženej verzie.zdôraznil premiér.V súvislosti s prípadnými ústavnými zmenami je Pellegrini i pozitívne naklonený myšlienke, aby sa do základného zákona dostalo znovu okresanie výrokovej imunity.zdôraznil. Smer-SD je podľa neho pripravený takýto návrh podporiť.povedal.