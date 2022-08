Pellegrini presadzuje 13. dôchodok 515 eur aj príspevok na každé dieťa. Vláda je neschopná a nevie, čo má robiť, kritizuje (video)

Finančná pomoc rodinám

Vláda problémy ľudí nerieši

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD navrhuje vyplatiť. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini Ide o aktuálnu priemernú sumu starobného dôchodku. Opozičná strana chce. Rodiny by podľa šéfa Hlasu-SD mohli túto jednorazovú pomoc dostať v októbri alebo novembri tohto roka.Pellegrini upozornil na výrazné zvyšovanie cien tovarov a služieb na Slovensku. Ako príklad uviedol oleje a tuky, ktoré zdraželi o viac ako 50 percent, a chlieb a pečivo, ktorých ceny išli nahor o viac ako 23 percent. „Väčšina ľudí na Slovensku je na tom biedne,“ povedal Pellegrini.Tvrdí, že na Slovensku je ohrozených 90 percent pracujúcich ľudí, keďže zarábajú v hrubom menej ako dvetisíc eur. Upozornil na to, že vlády v iných krajinách predstavujú balíky opatrení pre občanov. „Vláda je neschopná, nevie, čo má robiť,“ povedal k vláde Eduarda Hegera