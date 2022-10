Pellegrini priblížil, koho hlasy chýbali na odvolanie Matoviča

Pellegrini v tom vidí rozpor

Rozhodujúci je postoj Kollára

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Taraba i jeho skupina poslancov podporujú súčasnú vládu. Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini to povedal na tlačovej besede po odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Povedal, že to boli práve ich hlasy, ktoré chýbali na odvolanie šéfa rezortu financií. Pellegrini označil tarabovcov za zodpovedných za neúspech pri odvolávaní Matoviča a poukázal na rozpor v tom, že nehlasovali za odvolanie konkrétneho ministra, no majú v pláne iniciovať odvolávanie celej vlády.Je tiež zvedavý, ako sa strana Sloboda a solidarita (SaS) postaví k zmene ústavy v otázke predčasných volieb prostredníctvom referenda. Doplnil, že ho teší, že sa SaS stala súčasťou opozície, no rozhodujúce budú konkrétne činy, nie slová.Hlas-SD podporí rokovania o predčasných voľbách. V tomto smere ale Pellegrini za rozhodujúci označil postoj predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý spolu so svojou stranou podľa neho umožňuje Igorovi Matovičovi vládnuť.Dodal, že Kollár definitívnym prechodom SaS do opozície preberá zodpovednosť za udržiavanie Matoviča pri moci. Pellegrini tiež deklaroval ochotu podpísať sa pod akékoľvek odvolávanie ministra vlády, no dodal, že Smer-SD i poslanec Taraba ich v tomto smere obchádzajú.Voličstvo vyzval na hojnú účasť v komunálnych voľbách i odmietnutie kandidátov OĽaNO, aby takto dali najavo svoju nevôľu.