|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. decembra 2025
Pellegrini prijal azerbajdžanského prezidenta, stretnutie potvrdilo záujem o strategickú spoluprácu – VIDEO, FOTO
Tagy: Azerbajdžanský prezident Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Technológie zahraničná návšteva
Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, ktorý pricestoval na dvojdňovú návštevu ...
Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, ktorý pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenska. Slovenský prezident na spoločnej tlačovej besede skonštatoval, že SR považuje Azerbajdžan za spriatelenú krajinu, s ktorou udržiava dobré vzťahy. Prvá oficiálna návšteva Alijeva podľa neho potvrdzuje záujem oboch štátov budovať silné strategické partnerstvo a rozvíjať vzťahy vo viacerých oblastiach.
Pellegrini poukázal, že Azerbajdžan je strategickým hráčom v danej časti sveta a ekonomicky najsilnejšou krajinou Južného Kaukazu, ktorá disponuje bohatými zásobami energetických surovín. Rovnako akcentoval rast vzájomnej obchodnej výmeny a ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami.
„Strategické partnerstvo, ktoré bolo medzi našimi krajinami uzavreté minulý rok, posúva naše vzťahy na vyššiu úroveň,“ pripomenul Pellegrini. Dodal, že toto partnerstvo pokrýva všetky oblasti spoločných záujmov, o ktorých so svojim azerbajdžanským náprotivkom hovorili.
Slovenská hlava štátu tiež avizovala plány na intenzívnejšiu spoluprácu vo viacerých oblastiach. Menoval obranu, energetiku či moderné technológie, ale aj turistický ruch či výmenu študentov. Azerbajdžan môže podľa slovenského prezidenta pre SR hrať kľúčovú úlohu, popri iných krajinách, pri diverzifikácii energetických nosičov, ako sú ropa či plyn.
„Z dlhodobého hľadiska je pre nás Azerbajdžan strategickým partnerom," prízvukoval Pellegrini. Vyzdvihol aj spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, kde sa začali rokovania o založení spoločných podnikov na princípe „slovenské technológie, azerbajdžanské financovanie“.
Časť výroby by sa tak podľa prezidenta SR mohla presunúť práve do Azerbajdžanu a fungovať na báze partnerstva, podľa jeho slov chceme stavať na využívaní spoločných technológií. Pellegrini spomenul aj ďalšie spolupráce v oblasti moderných technológií. Hovoril o zapojení Slovenska do budovania projektu smart city v Karabachu, slovenská firma je jednou z dvoch zahraničných firiem, ktoré sú doň zapojené.
Prezident SR to označil za možný impulz aj pre ďalšie slovenské spoločnosti v oblasti IT, aby vstúpili na azerbajdžanský trh. Je tiež toho názoru, že oba štáty by potrebovali aj lepšie letecké spojenie. V tomto smere spomenul, že sa hľadajú možnosti otvorenia novej priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Baku. Alijevovi Pellegrini poďakoval za pozvanie na oficiálnu návštevu v Azerbajdžane.
Hlavy oboch štátov si spoločne uctili na Devíne pamiatku obetí komunistického režimu položením vencov k pamätníku Brána slobody. Alijev sa v utorok 9. decembra stretne s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD), a tiež s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). Počas stretnutia s premiérom budú podpísané aj memorandá o porozumení a spolupráci v oblasti zahraničných vecí, kultúry, obrany, potravinovej bezpečnosti, aj obchodu a priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal azerbajdžanského prezidenta, stretnutie potvrdilo záujem o strategickú spoluprácu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strategické partnerstvo
Pellegrini poukázal, že Azerbajdžan je strategickým hráčom v danej časti sveta a ekonomicky najsilnejšou krajinou Južného Kaukazu, ktorá disponuje bohatými zásobami energetických surovín. Rovnako akcentoval rast vzájomnej obchodnej výmeny a ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami.
„Strategické partnerstvo, ktoré bolo medzi našimi krajinami uzavreté minulý rok, posúva naše vzťahy na vyššiu úroveň,“ pripomenul Pellegrini. Dodal, že toto partnerstvo pokrýva všetky oblasti spoločných záujmov, o ktorých so svojim azerbajdžanským náprotivkom hovorili.
Slovenská hlava štátu tiež avizovala plány na intenzívnejšiu spoluprácu vo viacerých oblastiach. Menoval obranu, energetiku či moderné technológie, ale aj turistický ruch či výmenu študentov. Azerbajdžan môže podľa slovenského prezidenta pre SR hrať kľúčovú úlohu, popri iných krajinách, pri diverzifikácii energetických nosičov, ako sú ropa či plyn.
Spolupráca v technológiách
„Z dlhodobého hľadiska je pre nás Azerbajdžan strategickým partnerom," prízvukoval Pellegrini. Vyzdvihol aj spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, kde sa začali rokovania o založení spoločných podnikov na princípe „slovenské technológie, azerbajdžanské financovanie“.
Časť výroby by sa tak podľa prezidenta SR mohla presunúť práve do Azerbajdžanu a fungovať na báze partnerstva, podľa jeho slov chceme stavať na využívaní spoločných technológií. Pellegrini spomenul aj ďalšie spolupráce v oblasti moderných technológií. Hovoril o zapojení Slovenska do budovania projektu smart city v Karabachu, slovenská firma je jednou z dvoch zahraničných firiem, ktoré sú doň zapojené.
Stretnutie s premiérom
Prezident SR to označil za možný impulz aj pre ďalšie slovenské spoločnosti v oblasti IT, aby vstúpili na azerbajdžanský trh. Je tiež toho názoru, že oba štáty by potrebovali aj lepšie letecké spojenie. V tomto smere spomenul, že sa hľadajú možnosti otvorenia novej priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Baku. Alijevovi Pellegrini poďakoval za pozvanie na oficiálnu návštevu v Azerbajdžane.
Hlavy oboch štátov si spoločne uctili na Devíne pamiatku obetí komunistického režimu položením vencov k pamätníku Brána slobody. Alijev sa v utorok 9. decembra stretne s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD), a tiež s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). Počas stretnutia s premiérom budú podpísané aj memorandá o porozumení a spolupráci v oblasti zahraničných vecí, kultúry, obrany, potravinovej bezpečnosti, aj obchodu a priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal azerbajdžanského prezidenta, stretnutie potvrdilo záujem o strategickú spoluprácu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Azerbajdžanský prezident Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Technológie zahraničná návšteva
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko
Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry realizuje opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií
Ministerstvo kultúry realizuje opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií