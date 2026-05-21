Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Pellegrini prijal predsedu chorvátskeho parlamentu, hovorili o rozširovaní EÚ aj energetike
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci prijal predsedu chorvátskeho parlamentu Gordana Jandrokovića v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenskej republiky. Na spoločnom stretnutí diskutovali o rozširovaní Európskej únie, ale aj o spolupráci v oblasti energetiky. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Slovenský prezident s chorvátskym predsedom parlamentu otvorili popri téme rozširovania EÚ aj ďalšie európske otázky. „Prezident SR potvrdil, že Slovensko bude podporovať rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu rovnako ako podporovalo Chorvátsko vo svojom integračnom úsilí. Zhodli sa, že práve krajiny západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite Európskej únie,“ informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Dodávky ropy cez Adriu
Pellegrini však upozornil, že aj keď kandidátske krajiny majú víziu a odhodlanie, je potrebné, aby k finálnemu výsledku prispela aj EÚ, a to najmä efektívnym a rýchlym procesom začlenenia, bez zbytočného spomaľovania.
Témou stretnutia bola aj spolupráca Slovenska a Chorvátska v oblasti energetiky. „Prezident SR ocenil okamžitú ponuku Chorvátska na dodávky ropy po zastavení dodávok z ropovodu Družba. Práve chorvátsky ropovod Adria hlava štátu vníma ako kľúčový pre budúcu energetickú bezpečnosť Slovenska, a to aj napriek obnoveniu dodávok z ropovodu Družba. V tejto súvislosti podporil tiež diskusie medzi rafinériou Slovnaft a chorvátskou spoločnosťou JANAF, aby sa dosiahlo vzájomne výhodné a dlhodobo predvídateľné riešenie v otázke dodávok ropy,“ uviedla kancelária.
Slovensko-chorvátske vzťahy
Prezident SR tiež ocenil vynikajúce bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom. Spomenul aj nedávne rokovanie s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom na aprílovom samite Trojmoria v Dubrovníku, otvorenie nového Kultúrno-edukačného centra v Orebići pre slovenskú komunitu, ako aj oficiálnu návštevu chorvátskeho prezidenta na Slovensku v decembri minulého roka a svoju júlovú oficiálnu návštevu v Záhrebe.
Okrem toho prezident SR pripomenul aj dôležitosť spolupráce na parlamentnej úrovni, ktorú ako bývalý predseda Národnej rady SR vníma ako kľúčovú v bilaterálnych vzťahoch. V nadväznosti na to spomenul aj fungovanie parlamentných skupín priateľstva a povzbudil chorvátskeho predsedu parlamentu k intenzívnejšej spolupráci medzi našimi zákonodarnými zbormi.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal predsedu chorvátskeho parlamentu, hovorili o rozširovaní EÚ aj energetike © SITA Všetky práva vyhradené.
