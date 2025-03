Pellegrini prijal sľub športovcov: Víťazmi ste už teraz

Športovci Špeciálnych olympiád prvýkrát v histórii zložili oficiálny sľub v Prezidentskom paláci. Z rúk prezidenta Petra Pellegriniho si prevzalo dekréty približne 50 členov výpravy, ktorí budú reprezentovať Slovensko na nadchádzajúcich Zimných svetových hrách Špeciálnych olympiád v Turíne.



Oficiálne sľuby tradične skladajú olympionici a paralympionici, ako to bolo aj pred hrami v Paríži. "Dnes ste aj vy vyjadrili odhodlanie vložiť všetky sily do športového zápolenia a prispieť k dôstojnej reprezentácii Slovenska vo svete. Napokon dobré meno Slovenskej republiky úspešne a so cťou šírite už celé roky. Rád preto využívam dnešné stretnutie, aby som sa vám za to úprimne a zo srdca všetkým poďakoval," adresovala športovcom hlava štátu.

Pellegrini zaželal Slovákom veľa úspechov a zážitkov. "Olympijská súťaž, ktorú máte pred sebou, predstavuje vrchol vášho dlhoročného snaženia a prípravy, stála vás veľa času, síl a veľa odriekania. Talent, ktorým ste obdarení, možno premeniť na športové úspechy len hodinami tvrdej práce a náročných tréningov," pokračoval prezident a dodal, že v Turíne bude určite potrebné mať aj kúsok šťastia: "Nie každý sa možno ocitne na stupni víťazov, ale chcem vám povedať, že víťazmi ste sa všetci stali už tu a v tejto chvíli." Podľa Pellegriniho slov je šport ich cestou k tomu, aby sa mohli začleniť do spoločnosti.



Prezidentovi sa naopak prihovoril ambasádor športovcov Špeciálnych olympiád Peter Išpold, podľa ktorého si reprezentanti s intelektuálnym znevýhodnením zaslúžia veľký obdiv: "Stoja tu pred vami športovci, ktorí budú hrdo a úspešne reprezentovať Slovenskú republiku. Stoja tu pred vami učitelia a tréneri, ktorí si vybrali často nedocenené povolanie. Som šťastný, že mám tu príležitosť vám povedať, že ľudia stojaci pred vami sú športovci, ktorí si zaslúžia obdiv, uznanie aj odmenu. Naša cesta k športovému úspechu je tiež dlhá a náročná." Po prevzatí dekrétov zložil v mene slovenskej výpravy slávnostný sľub lyžiar Michal Štubňa.

Na podujatí v Turíne, ktoré je na programe od 8. do 15. marca, sa zúčastní približne 1500 športovcov z celého sveta. Do boja o medaily zasiahne aj 26 slovenských reprezentantov v disciplínach zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, šortrek, snoubording, snežnice a tanečný šport. Slovenskí športovci s intelektuálnym znevýhodnením majú za sebou nemalé úspechy, vlani sa z titulov majstrov Európy tešili triatlonista Išpold, cyklistka Veronika Máčková a reprezentanti unifikovaného volejbalu zo Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni.