 24hod.sk    Z domova

06. decembra 2025

Pellegrini priznal, že vláda nerieši problémy ľudí, Remišová hovorí o chaose, hádkach a epidémií kriminality


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Prezident Peter Pellegrini v sobotu potvrdil morálny úpadok a neschopnosť



63fdd9368a37c123495352 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) -



Prezident Peter Pellegrini v sobotu potvrdil morálny úpadok a neschopnosť vládnej koalície. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR z klubu Slovensko - Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na to, že prezident v relácii STVR Sobotné dialógy skritizoval vládu za to, že sa nevenuje napĺňaniu vlastného programu.

Proces rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti označil za nedôstojný a naznačil, že zákon bude vetovať. Remišová v tejto súvislosti hovorí o potvrdení morálneho úpadku a neschopnosti súčasnej koalície riešiť problémy ľudí.

„Dokonca už aj Peter Pellegrini v priamom prenose priznal, že ho vyrušujú kauzy strany Hlas a na rovinu povedal, že sa vláda nevenuje riešeniu problémov ľudí a napĺňaniu ich vládneho programu, ktorý si sami nazvali heslom Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. V skutočnosti súčasná vláda zariadila presný opak - dramatický prepad životnej úrovne ľudí, brutálnu politickú korupciu, korupčné kauzy, chaos a hádky o podiel na koristi, ako aj epidémiu kriminality, ktorá zachvátila našu krajinu,“ povedala Remišová.

Keď už prezident a čestný predseda strany Hlas povie, že koalícia nerieši problémy krajiny, ale namiesto toho sa venuje rozvratu ďalších nezávislých inštitúcií, musí podľa Remišovej každý pochopiť, do akého marazmu Ficova vláda Slovensko uvrhla.







Zdroj: SITA.sk - Pellegrini priznal, že vláda nerieši problémy ľudí, Remišová hovorí o chaose, hádkach a epidémií kriminality © SITA Všetky práva vyhradené.

