Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Pellegrini rokoval so samosprávami, tie varujú pred kolapsom služieb, ak sa nezmení dlhová brzda – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov
16.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska a združenia Samosprávne kraje SK8. Hlavnými témami rokovania boli reforma verejnej správy, nastavenie dlhovej brzdy a financovanie samospráv.
Podľa predsedu ZMOS-u Jozefa Božika išlo o konštruktívne a vecné stretnutie, na ktorom sa zúčastnené strany dohodli na ďalšom postupe. Dominantnou témou rokovania bola úprava ústavného zákona o dlhovej brzde. Samosprávy upozorňujú, že aktuálne nastavenie ich neprimerane zaťažuje, hoci sa na celkovom verejnom dlhu podieľajú len minimálne.
Predseda Združenie miest a obcí Slovenska Jozef Božik zdôraznil, že úprava dlhovej brzdy je pre samosprávy kľúčová najmä z hľadiska ich fungovania v najbližšom období. „Ide o zásadnú vec, ktorú potrebujeme vyriešiť, pretože v súčasnom nastavení nám to znemožňuje prijímať rozpočty na budúci kalendárny rok. Spoločne sme preto podpísali výzvu adresovanú celému poslaneckému zboru, ktorú dostali predsedovia politických strán, poslaneckých klubov aj predseda parlamentu,“ uviedol Božik.
Samosprávy podľa neho jednotne apelujú na zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde. „Zdôrazňujeme, že celkový dlh miest, obcí a krajov nepredstavuje ani dve percentá verejného dlhu. O to viac považujeme túto zmenu za nevyhnutnú, najmä v kontexte blížiacich sa komunálnych volieb,“ dodal. Zároveň varoval pred dôsledkami, ak by sa legislatíva nezmenila. Podľa neho by to znamenalo kolaps viacerých služieb – od údržby ciest až po základné fungovanie miest a obcí.
Predstavitelia samospráv zároveň vyzvali politikov naprieč politickým spektrom na podporu zmien. „Toto nie je otázka straníckej politiky, ale zdravého rozumu,“ dodal Božik. V podobnom duchu sa vyjadril aj predseda SK8 Jozef Viskupič. „Chceme opravu dlhovej brzdy, pretože nemôžeme byť postihovaní za stav verejných financií, ktorý nespôsobujeme my, ale z 98,5 percenta ho spôsobujú vládni politici,“ povedal.
Ďalšou kľúčovou témou bola reforma verejnej správy, na ktorej potrebe sa všetky strany zhodli. Samosprávy chcú, aby bola súčasťou prípravy nového programového obdobia eurofondov po roku 2028. „Myslím si, že oprava fungovania verejnej správy je mohutná výzva. Po 25 rokoch fungovania tohoto typu samosprávy máme dostatočné množstvo skúseností, vieme, kde nás tlačí topánka a čo treba opraviť,“ uviedol Viskupič.
Podľa Božika by zároveň väčší podiel európskych zdrojov mal smerovať priamo do regiónov. „Minimálne 30 percent prostriedkov by malo ísť do územia, kde sa preukázateľne využívajú najefektívnejšie,“ povedal. Zástupcovia samospráv tiež otvorili otázku posilnenia svojho postavenia pri tvorbe legislatívy. Navrhujú zavedenie mechanizmov, ktoré by zabezpečili povinné konzultácie zákonov so samosprávami, ak majú dopad na ich fungovanie.
„Samosprávy zabezpečujú približne 80 percent služieb pre občanov, preto musia mať silnejší hlas pri prijímaní rozhodnutí,“ zdôraznil Božik. Samosprávy očakávajú, že diskusia bude pokračovať na úrovni exekutívy a povedie ku konkrétnym legislatívnym krokom.
Chcú zmenu dlhovej brzdy
Varovanie pred kolapsom služieb
Viac peňazí priamo do regiónov
Vilabyty Nový svet: Toto nie je reklama. Toto je varovanie. 3. fáza v predaji, nezmeškajte to zas
Eviden sa zmenil na Atos. Pomôže firmám s umelou inteligenciou
