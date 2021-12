Pellegrini s Rašim prelievali štátne milióny do spriatelených firiem, Remišová je správou NKÚ znepokojená

Štát sa vzdal práv na správu portálu

Dôkaz o vyciciavaní štátu

Milióny za nedodaný modul

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o tom, ako vlády Smeru riadili informatizáciu štátu, považuje vicepremiérka Veronika Remišová za veľmi znepokojujúcu.„Zistenia NKÚ odhalili pravdu o tom, ako digitálni lídri Smeru Peter Pellegrini a Richard Raši riadili informatizáciu štátu a ako prelievali milióny z verejných financií do vreciek spriatelených firiem," povedala v piatok Remišová.Podľa kontrolórov štát zaobstaral Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk drahšie ako ponúkal trh a navyše sa vzdal práv na jeho správu. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v tlačovej správe.„Po nástupe do úradu som sľúbila, že si posvietime na všetky podozrivé zmluvy z minulosti. Preto sme tiež iniciovali aj túto kontrolu NKÚ v prípade portálu Slovensko.sk, lebo sme od začiatku mali vážne podozrenia, že to nie je v poriadku," uviedla vicepremiérka.Kontrola NKÚ ukázala, že v roku 2010 štát zadal tvorbu ústredného portálu firmám GlobalTel a Swan za nevýhodných podmienok - drahšie ako boli aktuálne riešenia na trhu a navyše sa vzdal kontroly nad správou portálu Slovensko.sk.„Štát sa tak s vedomím digitálnych lídrov Smeru stal rukojemníkom súkromných firiem. Bez nich nemôže v systémoch spraviť žiadne zmeny a za všetko musí draho platiť. Po zisteniach o likvidácii škatúľ od monitora - kus za 420 eur - je to ďalší dôkaz o tom, ako politici Smeru aj dnešného Hlasu vyciciavali štát," poznamenala Remišová.Niekto podľa vicepremiérky vymyslel neodôvodnené zákazkové riešenie, hoci na trhu boli štandardné riešenia za menej, dokonca kvalitnejšie a bola neprimerane zúžená hospodárska súťaž. „Je to jednoznačné porušenie finančnej disciplíny a porušenie zákona," tvrdí Remišová.Štát podľa nej nemá nad systémom kontrolu, hoci platí za prevádzku ústredného portálu verejnej správy 781-tisíc eur s DPH mesačne. Zároveň doplnila, že štát v čase IT lídrov Smeru (dnes Hlasu) nezabezpečil mechanizmus na priame monitorovanie zmluvne dohodnutých parametrov dostupnosti služieb.Správa NKÚ hovorí aj o tom, že dodávatelia stále nedodali jeden z deviatich kľúčových modulov systému. Dodanie modulu procesnej integrácie a integrácie údajov k októbru meškal už 34 mesiacov, ale štát už zaňho zaplatil 2,7 milióna eur.„To je presne 2,7 milióna eur za nič,“ podotkla Remišová, podľa ktorej ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby robia všetko preto, aby exemplárny príklad problému „vendor lock-inu“ vyriešili. Podľa vicepremiérky kontrola jednoznačne potvrdila, že obstaranie modulu nesie so sebou znaky nehospodárnosti, neefektívnosti a neúčelnosti vynaložených prostriedkov.