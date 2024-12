Pellegrini sa pripája ku kampani na podporu osôb so zdravotným postihnutím, Slovákov vyzval k vzájomnej pomoci a tolerancii – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím pripája ku kampani Aj my sme tu. Jej 3. ročník spúšťa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Prezident sa vo videu na sociálnej sieti prihovoril organizátorom a účastníkom kampane.„Práve vaša kampaň nám pripomína, že ide o tému, ktorá sa dotýka každého z nás – ak nie bezprostredne, tak nepriamo, pretože všetci máme vo svojom okolí a vo svojich rodinách ľudí so zdravotným znevýhodnením. Každodenná skúsenosť nám, žiaľ, potvrdzuje, že hoci naša ani európska legislatíva nepripúšťajú diskrimináciu na základe zdravia, v reálnom živote ľudia s telesným či mentálnym hendikepom narážajú na mnohé bariéry,“ povedal s dodatkom, že prekážky môžu byť fyzické, alebo ide o bariéry nepochopenia a nedostatočnej empatie.Poďakoval sa organizátorom kampane za to, že nám túto skutočnosť pripomínajú a že sa snažia verejnosť povzbudzovať k pochopeniu, súcitu a ľudskosti. „Pretože len do takej miery, do akej vieme byť ľudskí jeden k druhému, môže byť humánna a súdržná aj celá naša spoločnosť,“ dodal Pellegrini. Zároveň vyzval všetkých obyvateľov Slovenska na vzájomnú pomoc a toleranciu.