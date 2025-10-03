Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

03. októbra 2025

Pellegrini sa v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko, vytvára príležitosti pre podnikateľov či univerzity – FOTO


Prezident Peter Pellegrini sa v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria - Slovensko: Prepojenia a príležitosti. Konferencia sa ...



Zdieľať
img_20251003_115202_822 676x507 3.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko: Prepojenia a príležitosti.


Konferencia sa sústredila najmä na posilnenie obchodných väzieb, podporu rozvoja inovácií a vedy. Rovnako je to posilnenie spolupráce v získavaní vedomostí a skúseností a prehĺbenie slovensko-talianskych vzťahov.

Spolupráca obidvoch krajín


Ako prezident priblížil, účelom konferencie je budovať mosty medzi regiónmi a medzi štátmi - v tomto prípade sú to mosty medzi Slovenskom a Ligúriou, ktorá je významným regiónom stredomorského pobrežia. To, čo Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spája, je práve rozmanitosť a pestrosť ich regiónov.

Kontakty medzi našimi krajinami sú už tradične intenzívne – či ide o spoluprácu v energetike, automobilovom či obrannom priemysle, ale aj v oblastiach ako kultúra, cestovný ruch a gastronómia. Na Slovensku pôsobí 400 talianskych spoločností, rovnako sú slovenské firmy aktívne na talianskom trhu," povedal prezident vo svojom príhovore na konferencii.

Podujatie bolo venované najmä technológiám, inováciám, cestovnému ruchu a doprave, a teda kľúčovým odvetviam pre obe krajiny. Spolu s prezidentom sa na konferencii zúčastnili aj slovenskí podnikatelia, ktorí prezentovali svoju prácu, nápady a dosiahnuté výsledky.


Prístav v Janove


Prezident v príhovore vyzdvihol, že práve takáto konferencia vytvára príležitosti pre podnikateľov, univerzity a výskumné centrá a otvára dvere spoločným projektom.

V Janove má sídlo Taliansky technologický inštitút, ktorý je zároveň dôležitým partnerom pri organizácii dnešného podujatia. Patrí medzi najvýznamnejšie svetové výskumné centrá a jeho hlavným cieľom je nielen posúvať hranice poznania, ale tiež prenášať výsledky výskumu do praxe," vyzdvihol prezident s tým, že jeho tímy tvoria odborníci z celého sveta.

Som preto rád, že súčasťou našej delegácie je dnes aj Slovenská akadémia vied a vedecké centrá niekoľkých slovenských univerzít," doplnil prezident. Ako dôležitý vníma Pellegrini aj prístav v Janove, ktorý je podľa jeho slov námornou bránou do sveta spájajúcou moderné technológie a logistiku. „Pre Slovensko ako vnútrozemskú krajinu tak predstavuje kľúčového partnera, a tiež príležitosť pre užšiu spoluprácu," uzavrel Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko, vytvára príležitosti pre podnikateľov či univerzity – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bilaterálna spolupráca Podnikatelia Prezident Slovenskej republiky Univerzity
