Piatok 3.10.2025
03. októbra 2025
Pellegrini sa v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko, vytvára príležitosti pre podnikateľov či univerzity – FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria - Slovensko: Prepojenia a príležitosti. Konferencia sa ...
3.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v rámci svojej pracovnej cesty v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko: Prepojenia a príležitosti.
Konferencia sa sústredila najmä na posilnenie obchodných väzieb, podporu rozvoja inovácií a vedy. Rovnako je to posilnenie spolupráce v získavaní vedomostí a skúseností a prehĺbenie slovensko-talianskych vzťahov.
Ako prezident priblížil, účelom konferencie je budovať mosty medzi regiónmi a medzi štátmi - v tomto prípade sú to mosty medzi Slovenskom a Ligúriou, ktorá je významným regiónom stredomorského pobrežia. To, čo Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spája, je práve rozmanitosť a pestrosť ich regiónov.
„Kontakty medzi našimi krajinami sú už tradične intenzívne – či ide o spoluprácu v energetike, automobilovom či obrannom priemysle, ale aj v oblastiach ako kultúra, cestovný ruch a gastronómia. Na Slovensku pôsobí 400 talianskych spoločností, rovnako sú slovenské firmy aktívne na talianskom trhu," povedal prezident vo svojom príhovore na konferencii.
Podujatie bolo venované najmä technológiám, inováciám, cestovnému ruchu a doprave, a teda kľúčovým odvetviam pre obe krajiny. Spolu s prezidentom sa na konferencii zúčastnili aj slovenskí podnikatelia, ktorí prezentovali svoju prácu, nápady a dosiahnuté výsledky.
Prezident v príhovore vyzdvihol, že práve takáto konferencia vytvára príležitosti pre podnikateľov, univerzity a výskumné centrá a otvára dvere spoločným projektom.
„V Janove má sídlo Taliansky technologický inštitút, ktorý je zároveň dôležitým partnerom pri organizácii dnešného podujatia. Patrí medzi najvýznamnejšie svetové výskumné centrá a jeho hlavným cieľom je nielen posúvať hranice poznania, ale tiež prenášať výsledky výskumu do praxe," vyzdvihol prezident s tým, že jeho tímy tvoria odborníci z celého sveta.
„Som preto rád, že súčasťou našej delegácie je dnes aj Slovenská akadémia vied a vedecké centrá niekoľkých slovenských univerzít," doplnil prezident. Ako dôležitý vníma Pellegrini aj prístav v Janove, ktorý je podľa jeho slov námornou bránou do sveta spájajúcou moderné technológie a logistiku. „Pre Slovensko ako vnútrozemskú krajinu tak predstavuje kľúčového partnera, a tiež príležitosť pre užšiu spoluprácu," uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa v Taliansku zúčastnil na konferencii Ligúria – Slovensko, vytvára príležitosti pre podnikateľov či univerzity – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
