Pellegrini sa vyjadril, či bude kandidovať na prezidenta a Korčok vraj nemá vhodné kvality

3.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini momentálne nerozmýšľa oSR. Povedal to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Ako zdôraznil, jeho jasná priorita je doviesť jeho stranu k úspešnému výsledku v septembrových parlamentných voľbách.„O prezidentských voľbách ja absolútne momentálne nerozmýšľam,“ povedal Pellegrini. Zároveň potvrdil, že jeho strana nepodporí exministra zahraničia Ivana Korčoka, ktorý tento týždeň oznámil kandidatúru na post hlavy štátu.„Nemyslím si, že by bol dobrým prezidentom, pretože prezident musí mať trochu iné kvality, ako potrebuje diplomat. To nie je vždy jedno a to isté,“ skonštatoval šéf Hlasu.Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka bude jeho strana diskutovať o podpore nejakého konkrétneho kandidáta za prezidenta až po parlamentných voľbách. Kandidatúra Korčoka ho však podľa vlastných slov teší. „Myslím si, že má aj veľmi dobré šance,“ doplnil.