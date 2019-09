Pellegrini si chce zavolať Fica, aby mu vysvetlil výroky k Mazurekovi

Peter Pellegrini (Smer-SD), archívna snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 8. septembra (TASR) – Predseda vlády a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini si chce zavolať predsedu strany Roberta Fica, aby mu vysvetlil jeho vyjadrenia v súvislosti s exposlancom Milanom Mazurekom (ĽSNS). Fico sa zastal Mazureka, ktorý bol za rasistické výroky na margo rómskej menšiny právoplatne odsúdený. Premiér sa s Ficovými výrokmi nestotožňuje.," uviedol v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike. Zdôraznil, že žiadny politik sa nemá takto vyjadrovať, takéto slová sú podľa premiéra nebezpečné.Odmieta zároveň akúkoľvek spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu. Ako podpredseda Smeru-SD garantuje, že strana nebude súčasťou žiadnej vládnej koalície spolu s ĽSNS, odmieta aj tichú podporu. "" uviedol.Pellegrini nepotvrdil, že bude jednotka na kandidačnej listine Smeru-SD do budúcoročných parlamentných volieb. Dohody podľa neho ešte nie sú uzavreté. Sústreďuje sa na to, aby Smer-SD nabral nový dych a opäť vyhral voľby. Mieni stranu posunúť dopredu, prísť s novými myšlienkami a reagovať chce aj na nové výzvy. Hovoril aj o generačnej obmene.Zopakoval, že nespolupracuje s Tomášom Druckerom, ktorý zakladá novú stranu. Jeho počiny sleduje, program považuje za sympatický. Bol by rád, keby sa na politickú scénu dostal pragmatický subjekt, ktorý chce hovoriť o programe a riešeniach.Premiér sa tiež vyjadril, že riaditeľ Vojenského spravodajstva (VS) Ján Balciar, ktorý je kritizovaný za nadobudnutie svojho nehnuteľného majetku, má nateraz jeho dôveru. Podozrenia, ktorým čelí, sa podľa neho nezakladajú na pravde. Pellegrini v diskusnej relácii zároveň obhajoval obedy zadarmo.V súvislosti s parlamentnou schôdzou, na ktorej ho chce opozícia odvolať, uviedol, že sa na ňu teší. Rád sa porozpráva s poslancami, ktorí sa podľa jeho slov stretávali s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.