Pellegrini si na Slavíne pripomenul oslobodenie Bratislavy, občanov vyzval na boj proti ideológiám zla a úctu k histórii – FOTO

Jazvy vojny stále pretrvávajú

Oslobodenie ako záväzok pre mier

Pietna spomienka na Námestí Eugena Suchoňa

3.4.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini si vo štvrtok na bratislavskom pamätníku Slavín položením venca uctil 80. výročie oslobodenia Bratislavy.„Prejavme úctu a vďaku všetkým, ktorí sa pričinili o návrat slobody do našej vlasti. Sovietskym, rumunským i slovenským vojakom, povstalcom, účastníkom odboja a príslušníkom ďalších národov. Mnohí za to zaplatili tú najvyššiu možnú cenu," uviedol pri príležitosti výročia.Avšak hoci oslobodenie podľa prezidenta prinieslo našej krajine nádej a radosť, jazvy vojny stále pretrvávajú. Narážal tým na tragédie ako holokaust či masakry v Nemeckej, Ostrom Grúni, Kľaku či Tokajíku. „Tieto udalosti ostávajú hlbokou ranou v našich dejinách. Nedopusťme preto, aby sa opäť prebúdzali ideológie, ktoré vyrastajú z koreňov zla a zaplavujú spoločnosť trpkými plodmi nenávisti," skonštatovala hlava štátu.Prezident v tejto súvislosti upozornil, že odkaz obetí fašistických hrôz je aktuálny aj v súčasnosti. „Nikomu nesmieme dovoliť, aby spochybňoval útrapy, ktoré druhá svetová vojna priniesla miliónom ľudí po celom svete,“ uviedol s tým, aby sme nezmenšovali zásluhy tých, ktorí sa pričinili o porážku nacistickej mašinérie.Zároveň upriamil pozornosť aj na význam oslobodenia pre Slovensko a potrebu pripomínať si tieto dôležité udalosti našej histórie dôstojne a s úctou.„Vďačnosť k osloboditeľom nijako nezmenšil čas, ktorý uplynul. Nemali by ju zatieniť ani súčasné konflikty, kvôli ktorým sa na náš kontinent vrátilo nezmyselné zabíjanie a umieranie nevinných ľudí. Spomienka na oslobodenie nás preto zaväzuje, aby sme sa snažili vrátiť mier do vojnou skúšaných oblastí,“ zdôraznil prezident Pellegrini. Dodal, že obyvatelia v týchto krajinách si zaslúžia pocit radosti a úľavy, ktorý zažili naše mamy či otcovia pred osemdesiatimi rokmi.Prezident tiež poznamenal, že tento rok si nepripomíname iba 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, ale spolu s tým aj oslobodenie Bratislavy a ďalších miest a obcí v rámci celého Slovenska. Bratislava bola oslobodená v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie sovietskymi a rumunskými jednotkami, ktoré sa nachádzali na pravom krídle druhého ukrajinského frontu. Do bojov sa zapojilo 28 sovietskych a 14 rumunských divízií. Boje trvali dva dni.Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok navštívil pamätník Slavín deň pred 80. výročím oslobodenia Bratislavy vzhľadom na jeho návštevu Vatikánu, kam popoludní odcestuje.Hovorca magistrátu Peter Bubla informoval, že v piatok 4. apríla sa uskutoční pri príležitosti 80. výročia ukončenia bojov o Bratislavu pietna spomienka s položením vencov k Pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa. Na pietnej spomienke sa zúčastní primátor Bratislavy Matúš Vallo , predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba , vedúci kancelárie prezidenta SR Peter Vodráška, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta gen. major Ladislav Dovhun a starostovia bratislavských mestských častí.