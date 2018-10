Pellegrini si nemyslí, že 30. október bude štandardný štátny sviatok

Premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si nemyslí, že sa na Slovensku stane 30. október štandardným štátnym sviatkom. Uviedol to v nedeľnej mimoriadnej spoločnej relácii 100 let/rokov, ktorú vysielali TV Markíza a TV Nova. Tento deň tak ostane tohtoročným jednorazovým štátnym sviatkom, ktorým si Slováci v súvislosti s výročím ČSR pripomenú podpísanie Martinskej deklarácie.poznamenal Pellegrini.Je však presvedčený, že Slováci si vážia to, čo sa stalo v roku 1918. Avšak na margo toho, že vznik spoločného štátu si štátnym sviatkom pripomínajú len v Českej republike a na Slovensku je to len pamätný deň, poznamenal, že tak o tom rozhodli predchodcovia.skonštatoval premiér.Zopakoval, že pre neho je dôležitejšie, čo nosia ľudia v srdci, ako to, čo je napísané v kalendári.dodal Pellegrini.