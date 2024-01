Pellegrini si nemyslí, že by Danka autonehoda v prípade prezidentskej kandidatúry nejakým spôsobom diskvalifikovala (video)

Dankovu kandidatúru to nemôže ohroziť

Politická zodpovednosť

12.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini Hlas-SD ) si nemyslí, že by predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredsedu parlamentu Andreja Danka jeho autonehoda nejakým spôsobom diskvalifikovala, ak by sa Danko rozhodol kandidovať na post prezidenta.„Predseda Danko, keď sa rozhodne, a bude mať buď 15-tisíc podpisov, alebo 15 poslancov národnej rady, kandidatúru podať môže, a v zmysle zákona ho takýto incident určite nediskvalifikuje. Pretože ak splní podmienky, tak bude normálnym kandidátom za prezidenta Slovenskej republiky," ozrejmil Pellegrini na tlačovom brífingu v Košiciach, kde sa stretol s predsedom Ústavného súdu Poznamenal ale, že Danka by to mohlo diskvalifikovať vo vzťahu k verejnej mienke, alebo k tomu, ako elektorát bude ochotný za neho hlasovať.Predseda parlamentu však zdôraznil, že prípadnú Dankovu kandidatúru ako takú, to v zmysle zákona nemôže ohroziť. Pellegrini zdôraznil, že o Dankovom incidente sa dozvedel počas rokovania s Fiačanom a nedisponuje detailami.Dodal ale, že ak by sa potvrdilo, že Danko bol účastníkom dopravnej nehody a nezachoval sa tak, ako by sa mal podľa zákona zachovať pri dopravnej nehode každý občan, tak by vyvstala otázka o vyvodení politickej zodpovednosti. Podotkol, že potrebuje konkrétnejšie informácie, keďže v danom momente ich nemal dostatok.„V rámci nejakej politickej slušnosti si myslím, že vo vyspelom svete, ak by sa potvrdilo, že podpredseda národnej rady spôsobil nehodu a ušiel z nej, alebo sa snažil zatajiť túto nehodu, tak by pravdepodobne k vyvodeniu nejakej politickej zodpovednosti malo dôjsť," uviedol Pellegrini.Ak by sa u Danka potvrdilo porušenie zákona, mal by na to podľa šéfa parlamentu nejakým spôsobom reagovať, napríklad vo vzťahu k svojej pozícii v NR SR. Pellegrini podotkol, Danka k tomu vyzývať nebude a opäť zdôraznil, že nepozná detaily a nemá to potvrdené.„Zatiaľ hovorím, že ja na jeho mieste by som takúto politickú zodpovednosť určite vyvodil," dodal. Ak bol porušený zákon, podľa Pellegriniho ďalšiu zodpovednosť vyvodia orgány činné v trestnom konaní.„Určite toto nemôžeme prejsť len tak. Ak sa to potvrdí, to by bol aký vzor pre občanov Slovenskej republiky, že ak poškodia majetok, a to je jedno, či majetok, ale pokiaľ spôsobia dopravnú nehodu a z miesta nehody odídu bez toho, aby ju zadokumentovali, neviem, či toto je normálne správanie," uviedol Pellegrini.„Ale ešte raz, nie som sudca, nebudem nad ním vynášať súdy, ale myslím si, že ak sa potvrdia tieto informácie, pán predseda Slovenskej národnej strany bude musieť predstúpiť pred slovenskú verejnosť a oznámiť, ako sa s týmto mieni vysporiadať," poznamenal predseda NR SR.