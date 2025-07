Pellegrini si počas vojenského výcviku siahol na dno síl, svoju účasť považuje za správne rozhodnutie – VIDEO

Čaká ich záverečný výcvik v lese

Prezident prekonával fyzické aj psychické limity

Najsilnejším momentom bola súdržnosť vo výcviku

20.7.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini bol počas vojenskej prísahy frekventantov pilotného výcviku Národných obranných síl úprimne dojatý. Uviedol to v nedeľnom brífingu na vrchu Bradlo pri Mohyle generála M.R.Štefánika „Aj som mal zimomriavky na chrbte, pretože keď počúvate text tej prísahy a máte aj predstavu, čo ste za posledných niekoľko dní museli absolvovať, je to také dojatie, ale aj hrdosť a radosť a ešte viac to vo mne utvrdilo presvedčenie, že to bolo správne rozhodnutie," povedal.Prezident zároveň skonštatoval, že frekventatntov výcviku čaká najťažšia časť. „Z pondelka na utorok máme záverečný výcvik, ktorý spočíva v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lesoch a využijeme všetky tie zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas toho celého výcviku naučili," poznamenal s tým, že najhoršie pre neho bolo prekonať svoje hranice. „Včera som prvýkrát v živote prekonával na lane roklinu, alebo keď som musel v maskáčoch skočiť do mútneho jazera a preplávať ho," priblížil.Pellegrini uviedol, že výcvik si častokrát vyžadoval siahnuť si na dno fyzických, ale aj psychických síl. „Ako človek pomaly blížiaci sa k 50. roku svojho života som sám zo seba milo prekvapený, že som to nakoniec všetko absolvoval a nevynechal som zatiaľ ani jednu disciplínu a som na to hrdý," poznamenal. Na kritiku zo strany opozície , ale aj Andreja Danka uviedol, že stále nevie, čo je na jeho výcviku zlé. „Tým, čo kritizujú, odporúčam, aby sem prišli a možno potom prídu za mnou a ospravedlnia sa," dodal.„Ja chcem mojej krajine slúžiť nielen ako prezident, ale budem slúžiť aj ako člen a príslušník Národných obranných síl a nevidím na tom naozaj nič zlé," uviedol prezident s tým, že kritika ho neodradila, ale naopak posilňovala.„Pán Danko nech robí, čo chce, nestojí mi za to, aby som ho komentoval a odporúčam mu, aby sa staral o problémy tejto krajiny a možno aj viac pracoval," vyjadril sa Pellegrini na adresu koaličného partnera, ktorý mu navrhuje znížiť prezidentský plat o polovicu.Za najsilnejší moment výcviku prezident označil súdržnosť jednotlivých členov čaty. „V tej našej čate, kde nás bolo 20, od 18-ročných chlapcov až po 55-ročného človeka sme si všetci boli rovní, všetci držali za jeden povraz, nehral sa tu nikto na staršieho a mladšieho, ani na vyššiu či nižšiu funkciu, všetci sme boli vojaci v základom výcviku," doplnil prezident s tým, že tu vzniklo obrovské množstvo priateľstiev, čo znamená, že sme stále veľmi ľudskí a ako Slováci sa vieme dať dokopy, keď ide o dobrú vec.