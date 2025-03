Pellegrini si pripomenul 80. výročie oslobodenia Banskej Bystrice, vyzdvihol aj odkaz SNP – VIDEO

Spomienky pamätníkov sú stále živé

25.3.2025 (SITA.sk) - Pokojný život v mieri, bezpečí a slobodnej spoločnosti je tou najvyššou hodnotou. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini počas regionálneho výjazdu v Banskej Bystrici, kde sa zúčastnil na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta . Prezident položil veniec k Pamätníku padlým vojakom na Námestí SNP.Hlava štátu ocenila, že primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pozval na spomienkové podujatie aj veľké množstvo študentov a detí z materských, základných a stredných škôl. "Sú to oni, ktorým musíme rozprávať všetky tie príbehy, aby oni ďalej mohli pochodeň odkazu druhej svetovej vojny aj Slovenského národného povstania niesť ďalej," povedal Peter Pellegrini.Prezident v úvode prejavu povedal, že oslobodenie Banskej Bystrice bezprostredne zažili už len najstarší pamätníci, avšak ich spomienky sú stále živé, a preto ich musíme uchovať pre ďalšie generácie.Zároveň zdôraznil, že pri spomienke na oslobodenie mesta nesmieme zabúdať ani na Slovenské národné povstanie, pretože v Banskej Bystrici a okolí azda niet rodiny, ktorej by sa citeľne nedotkli udalosti spojené s druhou svetovou vojnou či Slovenským národným povstaním."Táto najdôležitejšia udalosť v našich dejinách, toto neskutočné hrdinstvo tisícov mužov a žien akoby symbolicky oslobodila Banskú Bystricu už pol roka pred príchodom Červenej i Rumunskej armády," priblížil prezident s tým, že Banská Bystrica sa počas SNP stala symbolom slobodného života bez fašistickej okupácie a centrom statočného odporu proti porobe a otroctvu.Podľa jeho slov Slovenské národné povstanie pre nás znamenalo obrovské morálne víťazstvo, aj keď sa napokon vojensky skončilo porážkou. "Slovenky a Slováci pred celým svetom ukázali, že dokážu zdvihnúť zbraň na obranu slobody a demokratických hodnôt svojej vlasti. A v tomto boji ukázali silu spojenia naprieč generáciami, naprieč politickým spektrom i silu spolupráce so všetkými národmi, ktoré sa na Slovenskom národnom povstaní zúčastnili," vyzdvihol Pellegrini.Súčasne upozornil, že v období od potlačenia Slovenského národného povstania po oslobodenie Banskej Bystrice ešte pretieklo veľa nevinnej krvi. Narážal tým na fašistické represálie v Kališti, Kľaku, Ostrom Grúni, Nemeckej či Tokajíku."Je čas skloniť sa pred všetkými, ktorí za našu slobodu zaplatili tú najvyššiu cenu. Ďakujem hrdinom Slovenského národného povstania, ďakujem vojakom Červenej i Rumunskej armády i všetkým statočným ľuďom, ktorí sa pripojili k odboju a ukrývali prenasledovaných, či pomáhali partizánom," doplnil prezident.Taktiež povedal, že nesmieme spochybňovať hrdinstvo osloboditeľov i prepisovanie histórie a zároveň nesmieme dovoliť, aby sa v akejkoľvek forme zopakovali udalosti z Nemeckej, Ostrého Grúňa či Kališťa.Ak odídu poslední živí pamätníci vojny a ich odkaz neostane natrvalo v pamäti národa, vznikajú predpoklady na vznik novej vojny, upozornil. Zároveň dodal, že pohľad za naše východné hranice je svedkom nemilosrdného poznania, že aj v 21. storočí sa vzájomné konflikty môžu riešiť vojenskou silou a umierajú státisíce nevinných ľudí.Prezident v Banskej Bystrici navštívil aj znovuotvorené pracovisko Kancelárie prezidenta SR , kde v úvode dňa úradoval. Súčasťou programu je taktiež návšteva Thurzo-Fugger zážitkovej expozície, ktorá sa nachádza v areáli banskobystrického Mestského hradu a moderným spôsobom približuje banícku históriu Banskej Bystrice, okolitých obcí a miest.Okrem toho navštívi aj spoločnosť Gevorkyan v neďalekej Vlkanovej, ktorá je lídrom v oblasti práškovej metalurgie v rámci Európy a zároveň patrí aj celosvetovo k najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví. Záverečným bodom programu výjazdu je návšteva Slovenského lyžiarskeho múzea v Podkoniciach, ktoré dokumentuje 130-ročnú históriu lyžovania na Slovensku. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.