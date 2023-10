Pellegrini si zadefinoval svoje miesto pod Ficom a vedľa Danka, vyhlásilo KDH po zasadnutí celoslovenskej Rady

KDH má iba jednu tvár

Zachovanie špeciálnej prokuratúry

14.10.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie bolo ochotné rokovať o vzniku štvorkoalície Progresívne Slovensko SaS – KDH, no berie na vedomie rozhodnutie lídra Hlasu Petra Pellegriniho o vytvorení koalície so Smerom-SD „Peter Pellegrini si zadefinoval svoje miesto pod Robertom Ficom vedľa Andreja Danka a jeho skupiny poslancov,“ uvádza sa v stanovisku hnutia po sobotňajšom zasadnutí celoslovenskej Rady KDH v Poprade.Rada považuje historický návrat KDH do Národnej rady SR za splnenie predvolebného cieľa a ďakuje všetkým občanom, ktorí prišli voliť a vyjadrili svojim hlasom dôveru hnutiu. Výsledky demokratických volieb rešpektuje ako rozhodnutie voličov.„Chceme našich voličov ubezpečiť, že KDH má pred voľbami aj po nich iba jednu tvár, nezradíme naše hodnoty a našou jedinou snahou bude pomôcť zlepšiť život ľuďom na Slovensku,“ konštatuje hnutie.KDH bude v opozícii jasným hlasom konzervatívnych, kresťanskodemokratických voličov a všetkých slušných ľudí.Plánuje dôkladne kontrolovať vládu a dôrazne presadzovať priority svojho volebného programu, ktorými sú zásadné zlepšenie situácie v zdravotníctve, školstve, pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi.Zachovať chce špeciálnu prokuratúru a dbať aj na zdravie verejných financií.„KDH vyjadruje súcit, podporu a spolupatričnosť s obyvateľmi východného Slovenska, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie. KDH zároveň vyzýva poverenú vládu a premiéra Ľudovíta Ódora, aby vyčlenila potrebné prostriedky a nezabúdali na ľudí postihnutých prírodnou katastrofou,” uvádza sa v stanovisku.