Pellegrini: Slovensko podporuje vstup Rumunska do OECD a do Schengenu

a snímke zľava Viorica Dancilová a Peter Pellegrini počas tlačového brífingu v priestoroch Radnice. Banská Bystrica, 5. apríla 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 5. apríla (TASR) - Podporu ambíciám Rumunska stať sa členom OECD a byť tiež súčasťou schengenského priestoru vyjadril na piatkovom rokovaní s rumunskou predsedníčkou vlády Vioricou Dancilaovou v Banskej Bystrici slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).zdôraznil Pellegrini na tlačovej konferencii po skončení rokovania.Rozhovory s rumunskou premiérkou sa podľa jeho slov dotýkali aktuálnej situácie v Európe, keďže Rumunsko je momentálne predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. V tejto súvislosti vyzdvihol jej aktívny prístup pri riešení brexitu.Pri bilaterálnych vzťahoch ocenil najmä vzájomný obchod, ktorý každoročne stúpa, pričom vlani už presiahol 3 miliardy eur. Hovorili tiež o potrebe prepájania energetickej a dopravnej infraštruktúry s Rumunskom.Ako pripomenul, návšteva premiérky Rumunska je pre Banskú Bystricu výnimočná, pretože práve toto mesto pod Urpínom oslobodzovali pred 74 rokmi okrem sovietskej armády aj rumunskí vojaci. Preto ešte pred rokovaním Pellegrini s Dancilaovou položili na Námestí SNP veniec k Pamätníku padlým vojakom sovietskej a rumunskej armády. Slovenský premiér pri rozhovoroch zároveň vyzdvihol, že Rumunsko sa v roku 1968 invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa nezúčastnilo.Rumunská premiérka sa poďakovala za podporu, ktorú od Slovenska dostáva v súvislosti so snahou tejto krajiny vstúpiť do OECD a schengenského priestoru. Poďakovala sa tiež za výnimočný spôsob, akým si Slovensko uctieva padlých rumunských vojakov a tiež za podporu, ktorú Slovensko dáva Slovákom, žijúcim v Rumunsku.Po skončení tlačovej konferencie odišli obaja vládni predstavitelia do Zvolena, kde položili vence k Pamätníku rumunských vojakov. Na zvolenskom cintoríne je pochovaných 10.382 vojakov rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska.