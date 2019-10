Pellegrini: SR podporila návrh EK pre dlhodobý rozpočet EÚ

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Brusel 18. októbra (TASR) - Slovensko v rámci prebiehajúcich debát o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ trvá na pôvodnom návrhu Európskej komisie (EK) a je sklamané z plánov, ktoré predostrelo fínske predsedníctvo v Rade EÚ. Uviedol to v piatok v Bruseli premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení dvojdňového samitu EÚ.Premiér naznačil, že debaty o viacročnom finančnom rámci (VFR), čiže na obdobie 2021 - 2027, zatiaľ nevyústili do nejakej kompromisnej dohody. Priznal, že Slovensko sa prikláňa k návrhu eurokomisie vynaložiť 1,114 % hrubého národného dôchodku (HND) 27-člennej EÚ, už bez Spojeného kráľovstva, naako sú súdržnosť a poľnohospodárstvo. Fínsko sa pokúša v mene členských krajíntento návrh na 1,05 % HND.vysvetlil premiér.Spresnil, že SR nemôže súhlasiť s krátením prostriedkov v oblasti kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky.opísal situáciu. Dodal, že napríklad Holandsko prispelo za posledné tri roky do rozpočtu EÚ 0,57 % HND, kým Slovensko za rovnaké obdobie dávalo 0,80 % HNP.Pellegrini poznamenal, že budúci VFR bude pre Slovensko znamenať podstatné zvýšenie národného príspevku do eurorozpočtu, zároveň však dodal, že sme riadnym členom EÚ a chceme si plniť svoje záväzky, avšak aj napriek vyšším odvodom do pokladnice Únie stále zostane čistým prijímateľom a dostaneme zo spoločnej kasy viac, ako tam dáme.Lídri EÚ sa k téme dlhodobého rozpočtu vrátia počas decembrového samitu a nie je vylúčené - ak nenájdu zhodu -, že sa kvôli tomu bude začiatkom roka 2020 konať mimoriadny rozpočtový samit EÚ.Premiér pripomenul aj to, že v piatok sa lídri EÚ stretli so šéfkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá predstavila základné piliere svojho programu, pričom Slovensko sa zhoduje s jej prioritami v oblasti dobudovania jednotného trhu, zavádzania moderných technológií, vyrovnávania socio-ekonomických ukazovateľov a spoločnom boji proti klimatickým zmenám.