Pellegrini stále očakáva od Čaputovej úradnícku vládu, voľby by vraj potom neboli o pomste

11.4.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD stále očakáva od prezidentky Zuzany Čaputovej , že vymenuje úradnícku vládu. „Ja si myslím, že pani prezidentka by mala konať. Ak nevymenuje úradnícku vládu, ponechá Eduarda Hegera na čele štátu a ešte viac umocní atmosféru hnevu, ktorá je živnou pôdou pre extrém. Ak by vymenovala úradnícku vládu, tak by nás zbavila tohto trápenia. Ukľudnila by sa situácia na Slovensku a voľby by neboli o revanši, nie o tom, kto sa ide komu pomstiť, ale o budúcnosti Slovenska,“ konštatoval predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.