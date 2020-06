Pellegrini tento mesiac rozhodne o svojej politickej budúcnosti, s Ficom má čoraz väčšie názorové rozdiely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ďalšej politickej budúcnosti. Na stredajšej tlačovej konferencii v budove NR SR zároveň nevylúčil ani odchod zo Smeru-SD „Každou hodinou sa mi zdá, že medzi mnou a predsedom strany Robertom Ficom sú čoraz väčšie názorové rozdiely a naše svety, vrátane vnímania budúcnosti, sa medzi nami vzďaľujú míľovými krokmi. Je fér, aby sa to ďalej nepredlžovalo. Môj odchod zo strany je preto jednou z možných alternatív,“ ozrejmil podpredseda Národnej rady SR a opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).Podpredseda parlamentu sa taktiež vyjadril k novele zákona o prokuratúre. Poslanci Smeru-SD sa podľa jeho slov budú vo výraznej miere zapájať do riadnej diskusie v pléne k tejto novele, ktorú označil za „Lex Lipšic“.„Je to snaha o spolitizovanie prokuratúry, čo je veľmi nebezpečné, obzvlášť pri povahových črtách predsedu vlády a niektorých ministrov. Poslanci našej strany preto k nemu prednesú svoje patričné výhrady,“ uviedol Pellegrini. Za správne zmeny považuje verejný híring kandidátov a rozšírenie možností pe tých, ktorí môžu kandidátov na generálneho prokurátora navrhovať.