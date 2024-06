Pellegrini: Účasť vo voľbách je najlepšia odpoveď na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.6.2024 (SITA.sk) - Účasť v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu je najlepšia odpoveď na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom. V prejave to s poukazom na útok na predsedu vlády Roberta Fica povedal novozvolený prezident Peter Pellegrini „Všetky politické krízy za vyše 30 rokov našej zvrchovanosti sme vyriešili demokraticky a kultúrne vo volebných miestnostiach,“ uviedol Pellegrini.Slovensko je podľa neho v súčasnosti následkom útoku na Fica zranené, a ak sa má uzdraviť, je potrebné vrátiť politiku tam, kam patrí, teda k volebným urnám. „Tam povie rozhodujúce slovo jediný skutočný nositeľ moci - občan,“ skonštatoval Pellelgrini.Zvolený prezident zároveň pripustil, že pre mnohých sú momentálne voľby do Európskeho parlamentu podružnou témou.„Každého človeka asi prioritne zaujíma, ako budeme po atentáte žiť na Slovensku, a nie, čo sa bude riešiť v Bruseli. Ibaže v Bruseli sa často rozhoduje práve o tom, ako budeme žiť na Slovensku,“ dodal Pellegrini.